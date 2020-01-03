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Erciş'te Şehit Rıdvan Çevik Devlet Hastanesinde hizmet kalitesi artırılıyor

Van'ın Erciş ilçesinde 2018'de açılan Şehit Rıdvan Çevik Devlet Hastanesinde hizmet kalitesinin artırılması için çalışmalar sürüyor.

03.01.2020 15:10 | Son Güncelleme: 03.01.2020 15:10 Erciş'te Şehit Rıdvan Çevik Devlet Hastanesinde hizmet kalitesi artırılıyor
'ın ilçesinde 2018'de açılan Şehit Rıdvan Çevik Devlet Hastanesinde hizmet kalitesinin artırılması için çalışmalar sürüyor.
İlçede 53 bin metrekare alan üzerinde inşa edilen 225 yataklı hastanede, 640 personel ve 78 hekim ile hizmet veriliyor.
Başhekim Vekili Dr. Kaan Yenigül, gazetecilere yaptığı açıklamada, günde ortalama bin 300 hastaya sağlık hizmeti verdiklerini söyledi.
Çevre il ve ilçelerden hasta kabul ettiklerini anlatan Yenigül, beyin cerrahi, göğüs hastalıkları, psikiyatri, kardiyoloji, yeni doğan yoğun bakımı ve enfeksiyon alanlarında son teknolojiyi kullanarak hastaları tedavi ettiklerini ifade etti.
Hastanede kaliteyi arttırmak için çalışmalara devam ettiklerini kaydeden Yenigül, hastanede açılan Minik Hayaller Çocuk Mağazasından da ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına giyecek sağladıklarını belirtti.

Bora Füzesi, Erciş, Van, Güncel

Kaynak: AA

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