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Erciş'te sokak hayvanları için doğaya yem bırakıldı

Van'ın Erciş ilçesinde belediye ekipleri, sokak hayvanları için doğal yaşam alanlarına yem ve mama bıraktı.

19.04.2020 17:22 | Son Güncelleme: 19.04.2020 17:24
Van 'ın Erciş ilçesinde belediye ekipleri, sokak hayvanları için doğal yaşam alanlarına yem ve mama bıraktı.
Erciş'te yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele çalışmaları kapsamında alınan önlemlerin uygulanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.
Sokağa çıkma kısıtlaması ve sosyal hareketliliğin azalması nedeniyle cadde ve sokakların boş kaldığı ilçede, yiyecek bulma sıkıntısı yaşayan sokak hayvanları için toplanan bayat ekmekler belirlenen noktalara dağıtıldı.
Belediyeden yapılan açıklamada, sokak hayvanlarının yiyecek sıkıntısı çekmemeleri için mahallelere, parklara, kırsal kesimlere, mesire alanlarına yiyecek bırakıldığı belirtildi. Erciş’te sokak hayvanları için doğaya yem bırakıldı

Kaynak: AA

Etiketler: Erciş, Van, Güncel
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