Erciş'te sokak hayvanları için doğaya yiyecek bırakıldı
Türk Kızılayı Erciş Şubesi Gençlik Kolları gönüllüleri, sokak hayvanları için ilçenin belli noktalarına yiyecek bıraktı.
02.04.2020 12:56 | Son Güncelleme: 02.04.2020 12:58
Türk Kızılayı Erciş Şubesi Gençlik Kolları gönüllüleri, sokak hayvanları için ilçenin belli noktalarına yiyecek bıraktı.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında mesire alanlarında piknik yapılmasının yasaklanması nedeniyle o bölgede yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için Türk Kızılayı Şubesi Gençlik Kolları gönüllüleri harekete geçti.
Şubenin gençlik kolları başkanı Nedim Akyol, yaptığı açıklamada, sokakta yiyecek sıkıntısı çeken hayvanların unutulmaması gerektiğini belirterek, "Hayvanlar için bizler de doğaya yem bıraktık. Gençlerimize teşekkür ediyorum." dedi.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında mesire alanlarında piknik yapılmasının yasaklanması nedeniyle o bölgede yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için Türk Kızılayı Şubesi Gençlik Kolları gönüllüleri harekete geçti.
Şubenin gençlik kolları başkanı Nedim Akyol, yaptığı açıklamada, sokakta yiyecek sıkıntısı çeken hayvanların unutulmaması gerektiğini belirterek, "Hayvanlar için bizler de doğaya yem bıraktık. Gençlerimize teşekkür ediyorum." dedi.
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Kaynak: AA
Etiketler: Türk Kızılayı, Erciş, Güncel