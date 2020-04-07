Erciş?te sosyal mesafeyi korumak için zemin çıkartmaları yapıştırıldı
VAN'ın Erciş ilçesinde, koronavirüs tedbirleri kapsamındaki sosyal mesafeyi hatırlatmak için zemin çıkartmaları yerleştirilmeye başlandı.
07.04.2020 10:59 | Son Güncelleme: 07.04.2020 10:59
VAN'ın Erciş ilçesinde, koronavirüs tedbirleri kapsamındaki sosyal mesafeyi hatırlatmak için zemin çıkartmaları yerleştirilmeye başlandı.Erciş Belediyesi, koronavirüs salgınına karşı sosyal mesafeyi korumak amacıyla zemin çıkartmaları hazırladı. 'Sağlığınıziçin sosyal mesafeyi koruyun, en az 1 metre' yazan zemin çıkartmaları, kamu kurum ve kuruluşları ile bankaların önlerine yapıştırılıyor.
Belediye yetkilileri, salgınla ilgili çalışmaların sürdüğünü bildirdiler.
Kaynak: DHA