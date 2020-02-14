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Erciş'te tarihi külçe altın ele geçirildi

Van'ın Erciş ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan çalışma sonucunda 2 adet tarihi külçe altın ele geçirildi.

14.02.2020 20:26 | Son Güncelleme: 14.02.2020 20:26Erciş'te tarihi külçe altın ele geçirildi
'ın ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan çalışma sonucunda 2 adet tarihi külçe altın ele geçirildi.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, "Van İl Komutanlığı ekiplerince, tarihi eser kaçakçılığı ile mücadele kapsamında devam eden çalışmalar sonucunda, Erciş ilçesi Aşağıışıklı Mahallesi'nde Hitit-Urartu dönemlerine ait 2 adet külçe altının batı illerine kaçırılacağının istihbari bilgisinin alınması üzerine, Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yolcu otobüsünde şüpheli bir şahsa ait valizde yapılan aramada biri 1 kilogramlık diğeri 3 kilogramlık olmak üzere 2 adet külçe altın ele geçirildi. Olayla ilgili olarak bir şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı" denildi. - VAN

Jandarma, Erciş, Van, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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