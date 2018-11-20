Erciş'te Tarımsal Sulama Sorunları Tartışıldı

20 Kasım 2018 Salı 15:40



20 Kasım 2018 Salı 15:40

Erciş ilçesinde tarımsal sulama sorunlarının tartışıldığı toplantı düzenlendi.DSİ Erciş Başmühendisliği binasında gerçekleştirilen toplantıda, mahallelerinden sulama kanalı geçen muhtarlar sorun ve taleplerini iletti.Kaymakam Nuri Mehmetbeyoğlu, yaptığı açıklamada, tarımın ilçe ekonomisi için çok önemli olduğunu, mevcut sorunların çözümü için gerekli çalışmaların yapılacağını söyledi.Toplantıya AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, DSİ Van Bölge Müdür Yardımcısı Nazım Karahan, Erciş Ovası Sulama Birliği Başkanı Mahir Polathan ve ilçedeki mahalle muhtarları ile diğer yetkililer katıldı.