Erciş'te trafik kazası; 3 yaralı

Van'ın Erciş ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Erciş'te trafik kazası; 3 yaralı
22.06.2020 10:35 | Son Güncelleme: 22.06.2020 11:38
Van'ın Erciş ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Erciş ilçesine bağlı Aşağı Işıklı Mahallesinde meydana geldi. Otomobil ile kapalı kasa kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye giden Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Erciş Grup Amirliği ekipleri, yaralıları araçtan çıkarıp sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralılar, ambulanslara Erciş Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu belirtirken, kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - VAN

Kaynak: İHA

Etiketler: Erciş, Van, 3. Sayfa, Haber

Manşet

Haberler

Gösteri esnasında bayılan komedyen Darryl Lynn Hughley’in koronavirüse yakalandığı ortaya çıktı Haber
Gösteri esnasında bayılan komedyen Darryl Lynn Hughley'in koronavirüse yakalandığı ortaya çıktı
İşveren temsilcileriyle yapılan toplantıya Erdoğan’ın sözleri damga vurdu: Yine fatura bana kalacak Haber
İşveren temsilcileriyle yapılan toplantıya Erdoğan'ın sözleri damga vurdu: Yine fatura bana kalacak
Nükleer silaha sahip Çin ve Hindistan arasında savaşın ayak sesleri! Çatışmada 20 Hint, en az 40 Çin askeri hayatını kaybetti Haber
Nükleer silaha sahip Çin ve Hindistan arasında savaşın ayak sesleri! Çatışmada 20 Hint, en az 40 Çin askeri hayatını kaybetti
TBMM’ye gönderilen rapora göre, ölümle sonuçlanan obezite ameliyatlarının %77’sinde hekim hatası var Haber
TBMM'ye gönderilen rapora göre, ölümle sonuçlanan obezite ameliyatlarının %77'sinde hekim hatası var
Acemi askere zorbalık yapan usta askerler hakkında adli ve disiplin işlemi yürütülmesine karar verildi Haber
Acemi askere zorbalık yapan usta askerler hakkında adli ve disiplin işlemi yürütülmesine karar verildi
Birlikte binip sallandıkları hamak, iki kız kardeşin sonu oldu Haber
Birlikte binip sallandıkları hamak, iki kız kardeşin sonu oldu
Koronavirüse sebep olan Çin yeni salgınlara davetiye çıkarıyor! Köpek eti festivali başladı Haber
Koronavirüse sebep olan Çin yeni salgınlara davetiye çıkarıyor! Köpek eti festivali başladı
Ayak ayak üstüne atarken yere düşen şahıs kamerada! Haber
Ayak ayak üstüne atarken yere düşen şahıs kamerada!
Haberler››3. Sayfa››Erciş'te trafik kazası; 3 yaralı - Haberler

Son Dakika 3. Sayfa Haberleri

11:46: Efeler'de sahte içki operasyonu - Haberler 11:44: Tayfun Canlı'ya Kent Konseyi görevi - Haberler 11:43: Kuaförüm Sensin 270. Bölüm Fragmanı - Haberler 11:43: Ev Yapımı Çilek Reçeli Tarifi - Haberler 11:43: Sefirin Kızı 17. Bölüm Fragman (Sezon Finali) - Haberler 11:37: Nükleer silaha sahip Çin ve Hindistan arasında savaşın ayak sesleri! Çatışmada 20 Hint, en az 40 Çin askeri hayatını kaybetti - Haberler 11:06: TBMM'ye gönderilen rapora göre, ölümle sonuçlanan obezite ameliyatlarının %77'sinde hekim hatası var 11:06: TBMM'ye gönderilen rapora göre, ölümle sonuçlanan obezite ameliyatlarının %77'sinde hekim hatası var - Haberler 00:33: Tekirdağ'da, tepki çeken Erbakan heykelinin CHP'li belediye döneminde yaptırıldığı ortaya çıktı 10:40: Gösteri esnasında bayılan komedyen Darryl Lynn Hughley'in koronavirüse yakalandığı ortaya çıktı