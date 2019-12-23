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Erciş'te trafik kazası: 4 yaralı

Van'ın Erciş ilçesinde, meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

23.12.2019 16:53 | Son Güncelleme: 23.12.2019 16:58 Erciş'te trafik kazası: 4 yaralı
'ın Erciş ilçesinde, meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Eriş ilçesine bağlı Aşağı Işıklı Mahallesi'nde meydana geldi. Hafif ticari kamyonet ile bir kamyonetin çarpıştığı ihbarını alan, polis, jandarma, 112 Acil Sağlık ekipleri ile Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı Erciş Grup Amirliği ekipleri bölgeye sevk edildi. Ekipler, kaza yapan araçlardan 4 yaralıyı çıkartıp sağlık ekiplerine teslim etti Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırırken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - VAN

Van, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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