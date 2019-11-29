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Erciş'te "TÜBİTAK Bilim Fuarı" açıldı

Van'ın Erciş ilçesinde "TÜBİTAK Bilim Fuarı" açıldı.

29.11.2019 15:30 | Son Güncelleme: 29.11.2019 15:30Erciş'te
'ın ilçesinde "TÜBİTAK Bilim Fuarı" açıldı.
Asalsan İlköğretim Okulunda gerçekleştirilen programda konuşan Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu, ilçede tüm okullarda güzel projeler üretildiğini söyledi.
Bölgede en fazla proje üretilen ilçelerden biri olduklarını ifade eden Mehmetbeyoğlu, "Öğrencilerin başarıları bizi mutlu ediyor. Gelecek kuşakların çok daha güzel şeyler ortaya çıkaracağını ve büyük işler başaracağını gördüm. Bütün evlatlarımızı ve öğretmenlerimizi tebrik ediyorum." dedi.
Konuşmaların ardından Kaymakam Mehmetbeyoğlu, beraberindeki İlçe Milli Eğitim Müdürü Erol Şimşek ve davetlilerle fuarı gezerek, öğrencilerin projelerini inceledi.

Erciş, Van, Güncel

Kaynak: AA

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