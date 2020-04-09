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Erciş'te 'Vefa' ekibi görev başında

Van'ın Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu'nun öncülüğünde oluşturulan 'Vefa Sosyal Destek Grubu', 65 yaş üzeri vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyor.

09.04.2020 13:22 | Son Güncelleme: 09.04.2020 13:23
Erciş'te 'Vefa' ekibi görev başında
Van 'ın Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu'nun öncülüğünde oluşturulan 'Vefa Sosyal Destek Grubu', 65 yaş üzeri vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyor.

Türkiye 'de korona virüsle mücadele kapsamında 65 yaş ve üstü kişiler ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlara yardımcı olmak amacıyla kurulan 'Vefa Sosyal Destek Grubu', Erciş ilçesinde de gece gündüz çalışmalarını sürdürüyor. Korona virüs tedbirleri çerçevesinde sokağa çıkmayan 65 yaş üstü vatandaşlara Erciş Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri yardımcı oluyor.

Vatandaşların gıda, ilaç, banka, tüp ile resmi işlemler gibi ihtiyaçlarının karşılanması için ekiplerin seferber olduğunu dile getiren Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu, tüm kurumların korona virüse karşı işbirliği içinde çalıştığını kaydetti. Vefa Sosyal Destek Grubu olarak 65 yaş üzeri vatandaşların çağrı merkezini aramalarının ardından harekete geçtiklerini anlatan Mehmetbeyoğlu; gıda, ilaç, ambulansla hastaneye sevk ve banka işlemleri gibi konularda çalıştıklarını belirtti. - VAN

Kaynak: İHA

Etiketler: Türkiye, Banka, Erciş, Van, Güncel
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