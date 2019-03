Erciş'te Yangın ve Kurtarma Tatbikatı

Kaynak: AA

Van'ın Erciş ilçesinde öğrencilere yönelik "yangın ve kurtarma tatbikatı" gerçekleştirildi.Van İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nün (AFAD) 30 kişilik ekibiyle Erciş Mehmet Murat İşler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde öğrencilere yapılan bilgilendirme sonrası tatbikat düzenlendi.Van AFAD Birlik Müdürü Sadi Ekin, yaptığı açıklamada, personellerini her türlü afete hazır tuttuklarını belirtti.Afetlere karşı her zaman dikkatli olunması gerektiğini vurgulayan Ekin, "Özelikle depreme her zaman hazırlıklı olmalıyız. Bu farkındalığı oluşturmak için 7'den 70'e tüm vatandaşlarımızın bilinçlendirmek için elimizden geleni yapıyoruz. Bu kapsamda 30 kişilik ekibimizle öğrencilerimizle yangın ve kurtarma tatbikatı gerçekleştirdik." dedi.Erciş Mehmet Murat İşler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Veysel Sağlam da ilçede 2011'de iki büyük deprem atlattıklarını belirterek, öğrencilerinin her zaman afete karşı hazırlıklı olması için bu tatbikatı düzenlediklerini söyledi.