Erciş'te yolcu otobüslerinde koronavirüs denetimi
Van'ın Erciş ilçesinde polis ekipleri, koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında, toplu taşıma araçlarında yolcu sayısının yarıya indirilmesinin ardından denetimlere başladı.
26.03.2020 12:04 | Son Güncelleme: 26.03.2020 12:38
Van 'ın Erciş ilçesinde polis ekipleri, koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında, toplu taşıma araçlarında yolcu sayısının yarıya indirilmesinin ardından denetimlere başladı.
İçişleri Bakanlığının Kovid-19 salgını nedeniyle toplu taşıma araçlarında yolcu sayısının yarıya indirilmesine ve araçlarda yolcuların güvenli mesafede oturmasına ilişkin genelgesinin ardından Erciş'te yolcu otobüsleri denetlendi.
Vanyolu Caddesi'nde yolcu otobüslerini durdurarak denetim yapan trafik ekipleri, yolculara da koronavirüsle ilgili bilgiler verdi.
İçişleri Bakanlığının Kovid-19 salgını nedeniyle toplu taşıma araçlarında yolcu sayısının yarıya indirilmesine ve araçlarda yolcuların güvenli mesafede oturmasına ilişkin genelgesinin ardından Erciş'te yolcu otobüsleri denetlendi.
Vanyolu Caddesi'nde yolcu otobüslerini durdurarak denetim yapan trafik ekipleri, yolculara da koronavirüsle ilgili bilgiler verdi.
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Kaynak: AA