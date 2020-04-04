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Erciş'teki cezaevlerinde sıkı Kovid-19 tedbiri

Van'ın Erciş ilçesindeki ceza evlerinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı sıkı tedbirlerin alındığı bildirildi.

04.04.2020 13:31 | Son Güncelleme: 04.04.2020 13:35
Van 'ın Erciş ilçesindeki ceza evlerinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı sıkı tedbirlerin alındığı bildirildi.
Erciş Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğünün oluşturduğu 'dezenfekte ekipleri', Sahil Kent Mahallesi'nde bulunan Erciş Adliyesi, Van Yolu Caddesi'ndeki Erciş A Tipi Kapalı Ceza ve İnfaz Kurumunu ile Tugay Yolu Caddesi'nde bulunan Erciş Açık Ceza İnfaz Kurumunda çalışma yürüttü.
Bu kapsamda binaların giriş bölümleri, oturma alanları, telefon kulübeleri, kütüphaneler, koridorlar, ortak kullanım alanları, nöbet kulübeleri ve toplu taşıma araçlarının içi, ekipler tarafından dezenfekte edildi.
Erciş Cumhuriyet Başsavcısı Osman Kara, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bakanlıkça alınan tedbirler kapsamında virüsün yayılımını engellemek adına Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu tavsiyeleri ışığında her türlü tedbirin alındığına dikkat çekti.
İlçede Açık ve A Tipi olmak üzere iki ceza infaz kurumunun bulunduğunu hatırlatan Kara, şunları kaydetti:
"Her iki kurumumuzda da bakanlığımızın talimatları doğrultusunda aldığımız tedbirler neticesinde başarılı bir çalışma ile herhangi bir pozitif vaka ya da söz konusu semptomları gösteren tutuklu ve hükümlümüz olmadı. Zira biz yine de tedbiri elden bırakmıyoruz. Kuruma girişlerde ateş ölçer ve dezenfektanlar kullanılmakta. Yine ilk olarak kuruma gelen tutuklu veya hükümlerin öncelikle sağlık kontrolü yapılmaktadır. Herhangi bir problemi olmayan şahıslar kuruma kabul edilmektedir. Ancak buna rağmen diğer tutuklu veya hükümlülerle tutulmamaktadır. Her iki kurumumuzda da bu şahısların 14 gün boyunca kalacakları izole odalar düzenlenmiştir." Erciş’teki cezaevlerinde sıkı Kovid-19 tedbiri

Kaynak: AA

Etiketler: Erciş, Van, Güncel

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Erciş'teki cezaevlerinde sıkı Kovid-19 tedbiri
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