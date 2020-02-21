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Erciş'ten İdlib'e yardım TIR'ı

VAN'ın Erciş ilçesinden, Suriye'nin İdlib kentine gönderilmek üzere toplanan yardım malzemelerinin bulunduğu TIR, bölgeye uğurlandı.

21.02.2020 10:47 | Son Güncelleme: 21.02.2020 10:48Erciş'ten İdlib'e yardım TIR'ı

VAN'ın ilçesinden, 'nin kentine gönderilmek üzere toplanan yardım malzemelerinin bulunduğu TIR, bölgeye uğurlandı.

Erciş'te, Beşir Derneği ve ilçe esnafı önderliğinde başlatılan kampanyada kuru bakliyat, elbise, battaniyeden oluşan malzemeler ile odunların bulunduğu yardımlar toplandı. 1450 koliden oluşan un, kuru gıda, kışlık kıyafet ile 6 ton odun TIR'a yüklenerek, yapılan dua sonrası İdlib'e doğru yola çıkarıldı. Beşir Derneği Erciş Şube Başkanı Mehmet Şirin Balkan, esnafın destekleriyle toplanan yardımların TIR'la İdlib'e gönderildiğini söyledi.



Suriye, Erciş, İdlib, Güncel

Kaynak: DHA

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