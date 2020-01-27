Ercişli minik Ömür'den, Elazığ'a anlamlı yardım

VAN'ın Erciş ilçesinde yaşayan Eyüp Ömür Dindaroğlu (8), kumbarasında biriktirdiği harçlıklarıyla, depremde evleri hasar gören Elazığlı çocuklara oyuncak ve kırtasiye malzemesi aldı. Minik Ömür, kolinin içine duygularını anlatan mektup bıraktı.

23 Ekim ve 9 Kasım 2011'de 2 büyük depremin meydana geldiği ve halen acıların taze olduğu Van'ın Erciş ilçesinde yaşayan ilkokul 2'inci sınıf öğrencisi Eyüp Ömür Dindaroğlu, Elazığ'a anlamlı bir yardım kolisi gönderdi. Biriktirdiği harçlıklarıyla oyuncak ve kırtasiye malzemesi alan Eyüp Ömür Dindaroğlu, koliyi yetkililere teslim etti. Yardım kolisine, "Elazığlıların derdini en iyi bilen Ercişliler olarak yanınızdayız ve elimizde olan imkanları sizinle paylaşmak istedik. Biz kocaman bir aileyiz. Çünkü biz Türkiyeyiz. Ben 2/A öğrencisi Eyüp Ömer Dirdaroğlu olarak sizleri Alah'a emanet ediyorum. Erciş'ten kucak dolusu sevgiler" yazılı bir mektup bıraktı.

Dindaroğlu'nun Dayısı Gökhan Aldeşer (28) ise Ömür'in, sabah uyandığında televizyonu açarken depremde mağdur olan çocukları gördüğünü, çok etkilendiğini belirterek, "Bize, kumbarasında biriktirdiği parasıyla oradaki çocuklara oyuncak ve kitap almak istediğini söyledi. 8 yaşındaki bir çocuğun bu şekil düşüneceğini bilemezdik. Gurur duyduk. Ömür'ü aldığımız gibi önce kırtasiye gittik. Beğendiği kitapları aldı. Daha sonra da oyuncakçıya geçip, oyuncaklar aldık. 23 Ekim 2011 yılında biz de bir deprem yaşadık. Bu acıları en iyi biz biliriz. Yeğenim Ömür'ün biriktirdiği harçlıklardan aldığımız kitaplar ve oyuncakları, yine kendisinin yazdığı mektup ile paketleyip Elazığ'a gönderdik. Allah orada mağdur olan bütün kardeşlerimize yardım etsin" dedi.