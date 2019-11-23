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Ercişli öğretmenler, ara tatili zeka oyunları ve drama eğitimi alarak geçiriyor

Harran Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından Van'ın Erciş ilçesinde Erciş İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün katkılarıyla zeka oyunları, satranç ve drama eğitmenliği eğitimi veriliyor.

23.11.2019 09:16 | Son Güncelleme: 23.11.2019 09:21Ercişli öğretmenler, ara tatili zeka oyunları ve drama eğitimi alarak geçiriyor
Harran Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından Van'ın Erciş ilçesinde Erciş İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün katkılarıyla zeka oyunları, satranç ve drama eğitmenliği eğitimi veriliyor. 60 öğretmenin katılımıyla gerçekleşen iki günlük kurs sonunda öğretmenlere onaylı sertifika verileceği belirtildi.

Ercişli öğretmenler ara tatili fırsat bilerek Erciş İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün desteklediği eğitmenlik eğitime katılıyorlar. Harran Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinden 3 kişilik akademisyen ekip tarafından Tenzile Ana İlkokulu ve Ortaokulunda zeka oyunları, satranç eğitmenliği ile drama eğitmenliği eğitimine katılan öğretmenler iki günlük eğitimin ardından sertifika alacaklar. Eğitime katılan öğretmenlerin çalışmalarını yerinde denetleyen Erciş İlçe Milli Eğitim Müdürü Erol Şimşek, verilen eğitmenlik eğitiminin öğretmenler için büyük bir kazanım olacağını belirterek, "Kursa katılan öğretmenlerimiz zeka oyunları ve satranç eğitmenliği sonucunda alacakları sertifikasıyla birlikte okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise olmak üzere eğitim-öğretimin bütün kademelerinde 2010/ 49 sayılı genelge kapsamında satranç ve zeka oyunları eğitimi etkinlik alanlarında ders dışı çalışma egzersizi açabilecekler. Öğretmen oldukları okullarda zeka oyunları alanlarında açılacak kurslarda görev alabilecekler. Okullarımızda, gençlik merkezlerinde zeka oyunları veya satranç kulübü kurarak öğrencilere danışmanlık yapabilecekler. Ayrıca, özel sektörde mesai saatleri dışında eğitimlerde eğitici olacakları gibi, kurs da açabilecekler. Bizlere bu fırsatı sağlayan Harran Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi yetkilerine teşekkür ediyorum" dedi.

Öğretmenlere drama eğitimi veren Harran Üniversitesi Öğretim Üyesi Doktor Mustafa Aslan ise yaptığı açıklamada, sürekli eğitim merkezi olarak Erciş'teki öğretmenlere zeka oyunları, satranç ile drama eğitmenliği eğitimi vermek için ilçeye geldiklerini belirterek, "İki günlük bir kurs. Çok güzel ve zevkli geçiyor. Hocalarımızın enerjisi hakikaten çok yüksek. Bizlere kapılarını açan Erciş İlçe Milli Eğitim Müdürü Erol Şimşek'e, emeği geçen okul müdürlerine teşekkür ediyoruz. Zeka oyunları özellikle öğrencilerin üst düzey düşünme becerilerine ciddi katkı sağlayan bir program. Umarız bu eğitimlerden sonra hocalarımız da, öğrendiklerini kendi öğrencilerine aktaracaktır. Kurs sonunda 60 öğretmenimize ıslak imzalı sertifikalarını vereceğiz" şeklinde konuştu. - VAN

Harran Üniversitesi, Güncel

Kaynak: İHA

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