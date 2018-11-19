Ercişli Sporcular 5 Madalyayla Döndü

Erciş
Gençlik Spor Kulübü sporcuları, Antalya
'da düzenlenecek EMF-Muay Thai Açık Kupası'nda 5 madalya kazandı.
Muay Thai Milli Takım Antrenörü Sinan Ağlar ile 9 sporcu, 14-18 Kasım'da Antalya'da düzenlenen şampiyonaya katıldı.
Müsabakaların sonunda sporculardan Kubilay Tarhan ile Hayrullah Denizci altın, Yunus Turan ile Azat Basooğlu gümüş, Muhammet İslamoğlu ise bronz madalya kazandı.
Milli Antrenör Sinan Ağlar ve sporcular, ilçe girişinde İlçe Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Harun Yaşar
, Halk Eğitim Müdürü Halis Öztaş ve vatandaşlar tarafından çiçeklerle karşılandı.
Kaymakam ve Belediye Başkanvekili Nuri Mehmetbeyoğlu da kaymakamlık salonunda bir araya geldiği sporcuları başarılarından dolayı tebrik etti.
Ağlar ile sporcular da Kaymakam Mehmetbeyoğlun'a desteklerinden dolayı teşekkür etti.
Erciş,Antalya
19 Kasım 2018 Pazartesi 18:23