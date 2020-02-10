Haberler » Spor » Erciyes, 2020 Kar Voleybolu Dünya Turu'na ev sahipliği yapacak - Spor

Erciyes, 2020 Kar Voleybolu Dünya Turu'na ev sahipliği yapacak

Türkiye, 12-15 Mart tarihleri arasında Kar Voleybolu Dünya Turu'na ilk kez ev sahipliği yapacak.

10.02.2020 17:00 | Son Güncelleme: 10.02.2020 17:01Erciyes, 2020 Kar Voleybolu Dünya Turu'na ev sahipliği yapacak

, 12-15 Mart tarihleri arasında Kar Voleybolu Dünya Turu'na ilk kez ev sahipliği yapacak.

Bu yıl 2'ncisi düzenlenecek olan Kar Voleybolu Dünya Turu'nun 2020 yılı takvimi, Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) tarafından açıklandı. Türkiye, organizasyona bu yıl 12-15 Mart tarihlerinde 'te ilk kez ev sahipliği yapacak. Organizasyonun diğer ayağı ise 20-23 Ağustos tarihlerinde Arjantin'de gerçekleştirilecek. FIVB tarafından övgüyle bahsedilen Türkiye Voleybol Federasyonu, 2017 yılından bu yana 5 Avrupa Etabı ve 2 Türkiye Şampiyonası olmak üzere toplam 7 kar voleybolu organizasyonuna imza attı.

2018'de Avusturya'da yapılan ilk Kar Voleybolu Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye, kadınlar kategorisinde gümüş madalya kazanarak büyük bir başarıya imza atmıştı.



Erciyes, Türkiye, Spor

Kaynak: DHA

HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

18:03  Fenerbahçe - Kırklarelispor maçı ne zaman? Fenerbahçe - Kırklarelispor maçı saat kaçta, hangi kanalda?
16:38  İBB burs sonuçları açıklandı! İBB burs sonuçları sorgulama ekranı!
16:21  Barış Murat Yağcı kimdir? Survivor Barış Murat Yağcı kaç yaşında, nereli?
15:49  Aycan Yamaç kimdir? Survivor Aycan yamaç kaç yaşında nereli?
15:27  Derya Can kimdir? Derya Can kaç yaşında, nereli? Derya Can hayatı, biyografisi
10.02.2020 18:35:25