Erciyes Anadolu Holding isim ve tanıtım lansmanını yaptı

FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 2016 yılında Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na (TMSF) devrolan Boydak Holding'in ismi değişerek Erciyes Anadolu Holding oldu.

Erciyes Anadolu Holding'in isim ve logo değişim lansmanı TMSF Başkanı Muhiddin Gülal'ın katılımıyla yapıldı. Holding binasında düzenlenen programda konuşan TMSF Başkanı Muhiddin Gülal; holdingi devraldıktan bu yana yüzde 64 seviyesinde büyüttüklerini söyledi. Daha az personelle çok yüksek bir performans gösterildiğinin altını çizen Gülal; aktif olarak 7,6 milyar TL aldıkları holdingin bugün 12,6 milyar TL'ye ulaştığını kaydetti. Gülal, "TMSF kayyumluğunda yönetilen şirketlerin en büyüğü holdingimiz. Biz buraya 3 yıla aşkın bir süredir vaziyet etmeye çalışıyoruz. Buraya özel bir gayretle vaziyet etmeye çalışıyoruz. Rahatlıkla söyleyebilirim ki 3 yıla aşkın süredir sürekli yükselen bir grafiğimiz var. Hakikaten yöneten arkadaşlarımız başarı hikayesi yazıyor burada. Holdingimize Eylül 2016 tarihinden itibaren bu tarafa kayyumluk yapıyoruz. Baktığımızda devraldığımız gün itibariyle 5,8 milyar TL öz kaynağı olan holdingimizin Eylül 2019 itibariyle 9 milyar TL öz kaynağa ulaştı. Burada devir tarihinden bu güne kadar holdingimizi öz kaynak itibariyle yüzde 55 seviyesinde büyüttük. Yine 5,5 milyar TL seviyesinde aldığımız ciro 9. ay itibariyle 8 buçuk milyar TL seviyesine ulaştı. Ciro olarak da yine holdingimizi yüzde 70 seviyesinde büyüttük. Yine karlılık rakamlarına baktığımızda devir tarihi itibariyle 562 milyon TL olan karlılık rakamı bugün 865 milyon TL'ye ulaştı. Burada da yüzde 54 seviyesinde bir artış sağlamış olduk. En önemlisi aktif olarak 7,6 milyar TL aldığımız holdingimiz bugün 12,6 milyar TL'ye ulaştı. Biz bu holdingi devir tarihinden bu yana yüzde 64 seviyesinde büyütmüş olduk. Devraldığımızda 13 bin 240 çalışanımız vardı, bugün 12 bin 232 çalışanımız var. FETÖ mücadelesiyle şartlı sonlandırdığımız personelimizi dikkate aldığımızda hemen hemen bin kişi azalma söz konusu ama daha az personelle çok yüksek bir performans göstermiş olduk bu süreç içerisinde" dedi.

2018'in ilk 9 ayı ile 2019'un ilk 9 ayı verilerini de karşılaştıran Gülal, yıl sonu belirlenen hedeflere ulaşmakta sorun yaşanmayacağını kaydetti. Gülal, "Ciro olarak 2018'in ilk 9 ayında 7,3 milyar TL ciro yakalamışız. Şuan itibariyle bu ciromuz 8,6 milyar TL seviyesinde. Bir evvelki ilk 9 ayına göre ciro olarak 17,8 seviyesinde bir artışımız söz konusu. Yıl sonu hedefimiz 11 milyar 150 milyon TL bir ciro hedefliyoruz. Şuana kadar bu hedefin yüzde 77'sini yakaladık. Görünen o ki bu hedef rakamımızı yakalamamızda bir sıkıntı yaşamayacağız. 2018'de 880 milyon TL faaliyet karı elde etmişken 2019'un aynı döneminde 1 milyar 17 milyon TL faaliyet karı elde etmiş durumdayız. Yıl sonu itibariyle 1,260 milyon TL'lik faaliyet karı hedefimiz var. Bu da şuanda yüzde 80,7 seviyesinde gerçekleşmiş durumda. Diğer taraftan vergi öncesi kara baktığımızda 2018'in ilk 9 ayında 1 milyar 29 milyon TL iken bu rakam 2019'un ilk 9 ayında 1,1 milyon TL seviyesinde. Burada da 7,8 seviyesinde bir artışımız söz konusu. Yıl sonunda 1 milyar 256 milyon TL'lik bir hedefimiz var. Bunun da şuana kadar yüzde 88'ini tutturmuş vaziyetteyiz. 2018'de net karımız 787 milyon TL iken 2019'un ilk 9 ayında 865 milyon TL seviyesine ulaşmış durumda" şeklinde konuştu.

"282 MİLYON DOLAR KREDİ ÖDEMESİ GERÇEKLEŞTİRDİK"

Holdingi devraldıklarında 383 milyon dolar banka borcu olduğunu, şuan bu borcun 101 milyon dolar seviyesinde bulunduğunu aktaran Gülal, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Devraldığımız gün itibariyle holdingimizin 383 milyon dolar banka borcu vardı. Bugün itibariyle bu rakam 101 milyon dolar seviyesinde. Bu 3 yıllık süre içerisinde arkadaşlarımız 282 milyon dolar kredi ödemesi gerçekleştirdiler ve grubun borçlanmasını azalttılar. Dolayısıyla bu süre içerisinde hem borcumuzu azalttık hem holdingimizin mevduat rakamlarını büyütmüş olduk."

"HOLDİNGİN İSMİNİN İMAJINA OLUMSUZ BİR ETKİ OLUŞTURDUĞUNU GÖRDÜK"

Holdingin adının FETÖ ile anıldığını bunun da imajına olumsuz yansıdığının altını çizen TMSF Başkanı Muhiddin Gülal; holdingin adını Erciyes Anadolu Holding olarak açıkladı. Gülal, "TMSF yönettiği şirketlerin sadece bilançolarını yönetmiyor. Biz bu şirketlerin, holdinglerin imajlarını da yönetmekle mükellefiz. Dolayısıyla holdingimizin ismini FETÖ/PDY yapılanmasıyla bütünleşmiş olması münasebetiyle holdingimizin ismini değiştirme ihtiyacı hasıl oldu. Holdingimize yeni bir imaj katmak adına bir isim ve logo değişikliği yapma ihtiyacı hasıl oldu. Burada holdingin isminin FETÖ/PDY yapılanmasıyla, terör örgütüyle bütünleşmiş olması hasebiyle ve bunun gerek arazide gerek başka platformlarda holdingin imajına olumsuz bir etki oluşturduğunu gördüğümüzden isim ve logo değişikliği ihtiyacı hasıl olmuştur" ifadelerini kullandı.

"YENİ LOGO ÇALIŞMALARI EKİBİMİZ TARAFINDAN BİR KÖR KURUŞ ÖDENMEDEN YAPILMIŞTIR"

Erciyes Anadolu Holding'in CEO'su Alparslan Baki Ertekin ise birileri tarafından holdingin yeni logo çalışması için milyonlar harcandığı yönündeki iddialara, "Müddei iddiasını ispatla mükelleftir. Yoksa sizi müfteri ilan edeceğiz. Logo, ekibimiz tarafından bir kör kuruş ödenmeden yapılmıştır. Gerçekle ilgilenenlere duyurulur" şeklinde açıklama yaptı.

Açıklamaların ardından bayrak töreni yapıldı.

(İHA)

Kaynak: İHA