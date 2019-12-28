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Erciyes Anadolu Holding'ten yardım eli

Sel felaketinden etkilenen Adana'ya, Erciyes Anadolu Holding'ten yardım eli uzatıldı.

28.12.2019 23:47 | Son Güncelleme: 28.12.2019 23:52 Erciyes Anadolu Holding'ten yardım eli
Sel felaketinden etkilenen 'ya, Erciyes Anadolu Holding'ten yardım eli uzatıldı.

Erciyes Anadolu Holding CEO'su Alpaslan Baki Ertekin, sağanak yağmur ve oluşan sel felaketi sonrasında Adana Valisi Mahmut Demirtaş ile görüşerek belirlenen ihtiyaçlardan oluşan yardım kamyonlarının yola çıktığını twitter hesabından duyurdu.

Alpaslan Baki Ertekin kendi hesabından, "Adana'da sağanak ve selden etkilenen bölgelere @erciyesanadolu olarak ilk yardım kamyonlarımız yarın ulaşacak. Adana valimiz sn Mahmut Demirtaş ile iletişimdeyiz ve hızlıca yardımlarımızı vatandaşlarımıza ulaştıracağız. Rabbim Adana'mızı ve tüm yurdumuzu bu tür afetlerden korusun" mesajını paylaştı. - KAYSERİ

Mahmut Demirtaş, Anadolu Grubu, Adana, Güncel

Kaynak: İHA

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