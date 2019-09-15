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Erciyes beyaz gelinliğini giydi

Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden biri olan Erciyes Dağı'na sonbaharın gelmesiyle birlikte kar yağışı başladı.

15.09.2019 09:23Erciyes beyaz gelinliğini giydi
Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden biri olan Erciyes Dağı'na sonbaharın gelmesiyle birlikte kar yağışı başladı.

Sonbahar mevsiminin gelmesi sonrasında Kayseri'de hava sıcaklığı 16 dereceye kadar düşerken, yağışlı hava şehirde dün geceden beri etkili oldu. Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden biri olan Erciyes Dağı'nda yağış ve soğuk hava ile birlikte kar yağışı da başladı.

Erciyes Dağı'nda 3917 metre ile 3400 metre arasında mevsimin ilk karı yağdı ve Erciyes Dağı beyaza büründü. - KAYSERİ

Kayseri, Türkiye, Erciyes, Güncel

Kaynak: İHA

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