Erciyes bisiklet takımlarının gözdesi

Olcay DÜZGÜN-Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ'de, Türkiye'nin önemli kış turizmi merkezlerinden Erciyes Kayak Merkezi, yaz aylarında ise bisiklet takımlarının kamp merkezi oldu.

Ulusal ve uluslararası birçok sportif aktiviteye ev sahipliği yapan Erciyes Dağı, çeşitli şampiyonalara hazırlanan yerli ve yabancı bisiklet takımlarının kamp merkezi haline geldi. Bisiklet takımları yaz aylarında Erciyes'te çalışmalarını sürdürüyor. Erciyes Dağı bu yıl, çeşitli bisiklet organizasyonlarına da ev sahipliği yapacak. Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı, "Yüksek irtifa kamplarında bisiklet takımları çok iyi bir ivme yakaladı. 2019 yılı yazında 17 ülkeden 25 bisiklet takımı Erciyes'e gelip 3 hafta ile 1 ay arasında kamp yaptı. Bisiklet sporu için Erciyes çok önemli bir yer. Yol bisikleti kampları için özellikle asfalt kalitesi, sosyal tesislerimizin dünya hizmet kalitesinde bulunması ve kent merkezine yakın olması nedeniyle Erciyes birçok bisiklet takımının gözde mekanı haline geldi" diye konuştu.

'DAĞ BİSİKLETÇİLERİ ERCİYES'E BÜYÜK TEVECCÜH GÖSTERİYOR'

Erciyes'te dağ bisikleti parkurları oluşturduklarını kaydeden Cıngı, "Dağ bisikletçileri de son yıllarda Erciyes'e büyük teveccüh gösteriyorlar. Özellikle Alpler'de çok yoğun kullanılan ve insanların gün geçtikçe daha çok ilgi gösterdiği 'downhill' diye ifade edilen iniş parkurlarını Erciyes'te hazırladık. Şu anda insanların hizmetine açık ve regüle olabileceği 'downhill' parkuru Erciyes'te oluşturuldu. Buraya gelen sporcular profesyonel ve amatör parkurlarda sporlarını icra ediyorlar" ifadelerini kullandı.