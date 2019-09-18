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Erciyes Cup

Kayseri'de düzenlenen Erciyes Cup basketbol turnuvası başladı.

18.09.2019 09:02Erciyes Cup
Kayseri'de düzenlenen Erciyes Cup basketbol turnuvası başladı. Turnuvanın ilk maçında Adana Basketbol ile Çukurova Basketbol karşılaştı.

Kadir Has Spor Salonu'nda oynanan müsabakayı Çukurova Basketbol 67-101 kazandı.

Salon. Kayseri Kadir Has

Hakemler: İsmail Binbir, Eyyip Ayhan, Ali Baran Tecirli

Adana Basketbol: Melis Uçar, Nur Dabakoğlu (15), Sera Özelçi (13), Maryana Ivashchanka (16) Nuran Tutsak (12) Sevgi Tonguç (3) Alexis Prince (8) Elina Dikaioulaku

Çukurova Basketbol: Feride Akalan (13) Melis Talav (13) Iva Slonjsak (4) Gabriela Marginean (11) Meltem Avcı (13) Raushan Gültekin (4) İlayda Güner (14) Gülfer Tokatlı (7) Nia Coffey (22)

Periyotlar: 1.Periyot: 11-43 (Çukurova Basketbol lehine) 2.Periyot: 23-14 (Adana Basketbol lehine) 3.Periyot: 17-22 (Çukurova Basketbol lehine) 4.Periyot: 16-22 (Çukurova Basketbol lehine)

Devre: 34-57 (Çukurova Basketbol lehine) - KAYSERİ

basketbol, Çukurova, Kayseri, Erciyes, Spor

Kaynak: İHA

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