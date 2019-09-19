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Erciyes Cup 2.Gün

Kayseri'de düzenlenen Erciyes Cup basketbol turnuvasının ikinci gününde İzmit Belediyespor ile Çukurova Basketbol karşılaştı.

19.09.2019 12:20Erciyes Cup 2.Gün
Kayseri'de düzenlenen Erciyes Cup basketbol turnuvasının ikinci gününde İzmit Belediyespor ile Çukurova Basketbol karşılaştı. Müsabakayı İzmit Belediyespor 75-60 kazandı.

Salon: Kadir Has

Hakemler: Sertan Kırklar, Emircan Özkan, Muhammed Turp

İzmit Belediyespor: Özge Kavurmacıoğlu (8), Ezgi Manlacı (3), Avery Warley (12), Yasemin Güneş, Gizem Yavuz (15), Monika Girigalauskyte (15), Nazlı Bircan (2), Sasa Cado (18), Melek Yusufoğlu (2)

Çukurova Basketbol: Şevval Akala (5), Melis Talay (7), Ivaslonjsak (2), Gabriela Marginean (12), Meltem Avcı (6), Raushan Gültekin (3), İlayda Güner (6), Leonar Rodriguez (7), Nia Coffey (12)

Periyotlar: 1.Periyot: 17-19 (Çukurova Basketbol lehine) 2.Periyot: 19-11 (İzmit Belediyespor lehine) 3.Periyot: 19-16 (İzmit Belediyespor lehine) 4.Periyot: 20-14 (İzmit Belediyespor lehine)

Devre: 36-30 (İzmit Belediyespor lehine) - KAYSERİ

basketbol, Çukurova, Erciyes, İzmit, Spor

Kaynak: İHA

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