Erciyes Cup Final günü

Kayseri
'de düzenlenen Erciyes Cup Basketbol
turnuvasının son gününde Bellona
Kayseri Basketbol ile Çukurova Basketbol karşılaştı. Müsabakayı Çukurova Basketbol uzatma bölümünde kazandı.
Salon: Kayseri Kadir Has
Hakemler: Ali İsmail Binbir, Emircan Özkan, Muhammed Turp
Bellona Kayseri Basketbol: Gülse Uğur (5), Beril Albayrak (4), Claudia Perisa (10), Ceyda Kozluca (4), Kennedy Burkee (22), Ayşegül Günay (11), Sanem Gamze Zeren (2), Luca Ivanovic (16), Shacobia Barbee (6), Gizem Sezer (2)
Çukurova Basketbol: Şevval Akala (1), Melis Talay (12), Ivaslonjsak (4), Gabriela Marginean (13), Meltem Avcı (4), Raushan Gültekin, İlayda Güner (11), Leonar Rodriguez (21), Nia Coffey (17)
Periyotlar: 1.Periyot: 20-15 (Bellona Kayseri Basketbol lehine) 2.Periyot: 19-19 (berabere) 3. Periyot: 13-28 (Çukurova Basketbol lehine) 4.Periyot: 21-11 (Bellona Kayseri Basketbol lehine) Ekstra Periyot: 9-10 (Çukurova Basketbol lehine)
Devre: 39-34 (Bellona Kayseri Basketbol lehine)
Kayseri'de düzenlenen Erciyes Cup turnuvasının son gününde Bellona Kayseri Basketbol ile Çukurova Basketbol, ikincilik mücadelesi verdi. Normal süresi 73-73 sona eren maçın uzatma periyodunda kazanan taraf Çukurova Basketbol oldu. - KAYSERİ