Haberler » Güncel » Erciyes Dağı için planlama toplantısı yapıldı - Haber

Erciyes Dağı için planlama toplantısı yapıldı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, kış sezonunu açan Erciyes Dağı için planlama toplantısı düzenledi.

24.12.2019 12:00 | Son Güncelleme: 24.12.2019 12:00 Erciyes Dağı için planlama toplantısı yapıldı
Büyükşehir Belediyesi, kış sezonunu açan Dağı için planlama toplantısı düzenledi.
Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, belediye meclis salonunda gerçekleştirilen toplantıda, her açıdan daha iyi hizmet vermek için dayanışma içinde çalıştıklarını ifade etti.
Erciyes'in uluslararası standartlarda ve dünyanın en önemli kayak merkezlerinden biri olduğunu, güvenlik, temizlik, alt yapı ve sağlık açısından en iyi hizmeti vermek için çalıştıklarını vurgulayan Büyükkılıç, "Uyum kültürünün en güzel örneklerinden birini yaşıyoruz. Tüm kurum ve kuruluşlara destekleri için teşekkür ediyorum." dedi.
Toplantıya, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, İl Jandarma Komutanlığı, Erciyes AŞ, Karayolları, İl Sağlık Müdürlüğü ve AFAD yöneticileri katıldı.
Toplantıda, Erciyes'te sezon boyunca herhangi bir sorun yaşanmaması için alınabilecek tedbirler görüşüldü.

Kayseri, Erciyes, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

13:06   Şanlıurfa iki kentte 25 bin uyuşturucu hapa 4 tutuklama - Haber
13:01   (ÖZEL) Tarihi Mostar Mostar'dan kartpostallık görüntüler - Haber
13:01   Gazeteci İsmail Küçükkaya'dan Naz-Koop'a destek - Haber
13:01   SAÜ'de İsmail Cerrahoğlu konuşulacak - Haber
13:01   TESKİ'de eğitimler aralıksız devam ediyor - Haber
12:17   Son dakika: Orman Genel Müdürlüğü: Karadeniz'de çıkan 58 farklı noktadaki yangınların 45'i kontrol altına alındı - Haber
11:57   Ekrem İmamoğlu ve babası hakkındaki 'dolandırıcılık' davası ertelendi - Haber
11:29   Narkotik köpeği, hoparlörün içinde 2 kilogram uyuşturucu buldu - Haber
10:31   Esed bombardımanından kaçan 120 bin Suriyeli, Türkiye sınırına dayandı - Haber
10:27   Son dakika: Park yasağı kuralı ihlali yapan araçlar, trafik düzenini etkilemediği hallerde otoparka çekilmeyecek - Haber
24.12.2019 13:08:48