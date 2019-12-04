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Erciyes Dağı'nda 45 bin metreküp yapay kar üretildi

Türkiye'nin önemli kış turizmi merkezlerinden Erciyes'te, mevsim şartlarının beklendiği gibi gitmemesi nedeniyle yaklaşık 45 bin metreküp suni kar üretildi.

04.12.2019 11:06 | Son Güncelleme: 04.12.2019 11:13Erciyes Dağı'nda 45 bin metreküp yapay kar üretildi
'nin önemli kış turizmi merkezlerinden Erciyes'te, mevsim şartlarının beklendiği gibi gitmemesi nedeniyle yaklaşık 45 bin metreküp suni kar üretildi.
Kayseri Büyükşehir Belediyesince uygulamaya konulan Erciyes Master Planı kapsamında yapılan yatırımlarla uluslararası standartlarda kayak merkezi haline gelen Erciyes'te, mevsiminde yağmayan karın suni olarak üretilmesi için farklı metotlar uygulanıyor.
Erciyes'te hem gündüz hem de gece boyu devam eden suni karlama çalışmaları ile pistler beyazlarken kayak sezonunun açılışını da hızlandırıyor.
Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahit Cıngı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni sezon hazırlıkları için gerekli çalışmaların tamamlandığını söyledi.
Kış boyu deforme olan, bozulan yerlerin dışında teleferik ve pistlerle ilgili tüm bakımların yapıldığını belirten Cıngı, "Sezona hazır olarak girdik. Önceki gün itibarıyla da güzel kar yağışı oldu. Bu kar yağışı aslında sezonun iyi geçeceğinin de bir işareti. Çünkü çoğu zaman kar aralık ayının ortalarına yağıyor. Bu sene 1 Aralık itibarıyla kar yağışı aldık." dedi.
"Pistlerimizin yüzde 60'ında suni karlama altyapısına sahibiz"
Kar erken yağmasına rağmen pistleri kayağa açmak için yeterli olmadığını dile getiren Cıngı, şunları kaydetti:
"Sıcaklığın düşmesiyle beraber geçtiğimiz hafta başlattığımız suni karlama üretimini devam ettiriyoruz. Yağan karla beraber suni karı birleştirdiğimiz zaman inşallah bu hafta içerisinde pistlerimizi kayakseverlere açar vaziyete geleceğiz diye ümit ediyorum. Tabii bizim işimiz iklimle ve kontrol edilemeyen şartlarla sürekli yoğun geçtiği için net bir şey söylemek mümkün değil. Sıcaklık değerleri gece sıfırın altında 4-5'leri bulduğu anda biz kar üretimine başlıyoruz. Bazen 3 saat, bazen 5 saat bazen de sabaha kadar kar üretebiliyoruz. Şimdiye kadar yaklaşık 45 bin metreküp kar ürettik."
Cıngı, suni karın Tekir Göleti'nden alınan su ile 154 karlama makinesiyle üretildiğini belirtti.
Erciyes'in Türkiye'de yoğun suni karlama altyapısına sahip kayak merkezlerinden biri olduğuna dikkati çeken Cıngı, "Pistlerimizin yüzde 60'ında suni karlama altyapısına sahibiz ve kar yağmadığı zaman bu pistlerimizi kendimiz kar üreterek açmak gibi bir avantaja sahibiz. Çok şükür şimdiye kadar da iyi gitti. İnşallah pistlerimizi açtığımız zaman zaten sezonu dolu dolu yaşayacağımızı şimdiden söyleyebiliriz. Bizim hedefimiz bu hafta sonu itibarıyla en azından ana pistlerimizi kayakseverlere açmak. Ayın 7-8'i gibi kayağı başlatırız." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye, Güncel

Kaynak: AA

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