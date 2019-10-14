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Erciyes Dağı'nda araçlar kendiliğinden rampa yukarı çıkıyor

Erciyes Dağı'nda araçlar kendiliğinden rampa yukarı çıkıyor Erciyer Dağı'nda bulunan manyetik alan sürücüleri şaşırtıyorKAYSERİ - Kayseri'de bulunan Erciyes Dağı'nın eteklerindeki Gereme mevkiinde bulunan manyetik alan nedeniyle araçların kendiliğinden hareket ettiğini gören sürücüler...

14.10.2019 11:33
Erciyes Dağı'nda araçlar kendiliğinden rampa yukarı çıkıyor
Erciyer Dağı'nda bulunan manyetik alan sürücüleri şaşırtıyor
KAYSERİ - Kayseri'de bulunan Erciyes Dağı'nın eteklerindeki Gereme mevkiinde bulunan manyetik alan nedeniyle araçların kendiliğinden hareket ettiğini gören sürücüler şaşkınlık yaşıyor.
Erciyes Dağı'nın Develi ilçesi yamacındaki Gereme mevkiinde bulunan manyetik alanda çalışmayan araçların kendiliğinden hareket etmesi ve yokuş yukarı çıkması sürücüleri ve görenleri şaşırtıyor. Manyetik alanda aracın kendiliğinden hareket etmesini görmek isteyen araç sürücüsü Mahmut Kılınç, "Erciyes'in eteklerindeyiz. Erciyes'in güney tarafında, Develi tarafındayız. Gereme dediğimiz yerdeyiz. Burada bir alan var ki arabanın vitesini boşa aldığımız zaman yukarı doğru çıkıyor. Elbette Allah'ın kudreti bu şekilde. Arabayı boşa alıyoruz, kapatıyoruz motoru araba kendiliğinden rampa yukarı çıkıyor" diye konuştu.
Aracın çalışmadığı halde kendiliğinden rampa yukarı çıkmasına şaşırdığını ifade eden Mahmut Kılınç, "Bu bölgede manyetik alan olduğunu söylediler, biz de gelip burada çalışmayan bir aracın kendiliğinden nasıl rampa yukarı çıktığını test etmiş olduk diye konuştu.
Erciyes Dağı'nda araçlar kendiliğinden rampa yukarı çıkıyor

Mahmut Kılınç, Kayseri, Develi, Yerel

Kaynak: İHA

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