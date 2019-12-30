Haberler » Güncel » Erciyes Dağı yolunda tipide mahsur kalanların imdadına ekipler yetişti - Haber

Erciyes Dağı yolunda tipide mahsur kalanların imdadına ekipler yetişti

Kayseri'de tipi nedeniyle Erciyes Dağı yolunda mahsur kalan vatandaşları ekipler kurtardı.

30.12.2019 16:48 | Son Güncelleme: 30.12.2019 17:20 Erciyes Dağı yolunda tipide mahsur kalanların imdadına ekipler yetişti
Kayseri'de tipi nedeniyle Erciyes Dağı yolunda mahsur kalan vatandaşları ekipler kurtardı.
Erciyes Kayak Merkezi'ne gidenlerin bindiği bir minibüs ile otomobil, tipi nedeniyle Hacılar Kapı yolunda mahsur kaldı.
İhbar üzerine, bölgeye Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve kara yolları ekipleri sevk edildi.
Ekipler, iki araçta mahsur kalan vatandaşları güvenli bölgeye götürdü.
Bu arada hasarlı kazaların da yaşandığı yolda ekiplerin kar küreme ve yol açma çalışmaları aralıksız sürüyor.
Öte yandan kent merkezinde soğuk ve rüzgarlı hava hayatı olumsuz etkiliyor.
Sıcaklığın en yüksek 6, en düşük sıfırın altında 2 derece ölçüldüğü kentte vatandaşlar zor anlar yaşıyor.

Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

17:44   TAKSİM GEZİ PARKI'NDAKİ BİR AĞAÇ DEVRİLDİ - Haber
17:44   Bingöl merkezli 3 ilde DEAŞ operasyonu - Haber
17:44   ÖSYM eski Başkanı Ali Demir'e FETÖ davası - Haber
17:43   İspanya'da kilisede patlama: En az 14 yaralı - Haber
17:38   MSB: "Barış Pınarı Bölgesi'ndeki Suriyeli çocuklar, Türkiye sayesinde okullarına geri dönmenin... - Haber
17:26   Çin yapımı ilk Tesla otomobil gün yüzüne çıkıyor - Haber
17:04   Son dakika: Libya'ya asker gönderilmesiyle ilgili yetki tezkeresi Meclis'e sevk edildi - Haber
16:56   Evi boşaltan kiracı, evdeki kapıları, petekleri ve kombiyi söküp götürdü - Haber
16:51   Belediyeden örnek proje! Karın doyuran çeşmeden her gün 2500 kişi faydalanıyor - Haber
16:46   Bir sosyal medya kullanıcısının sorusuna belediyenin verdiği yanıt, beğeni yağmuruna tutuldu - Haber
30.12.2019 17:47:06