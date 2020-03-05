Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi ile Kayseri Deri ve Zührevi Hastalıkları Derneğince düzenlenen Erciyes Dermatoloji Zirvesi başladı.

Kentteki bir otelde gerçekleştirilen zirvenin açılışında konuşan ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, toplantıya ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduklarını söyledi.

ERÜ'nün bir araştırma üniversitesi olduğunu dile getiren Çalış, tıp fakültesinin de, yaptığı çalışmalarla öne çıktığını dile getirdi.

Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hızır Yakup Akyıldız da zirvede deri ve zührevi hastalıklar konusundaki son gelişmelerin ele alınacağını belirtti.

Zirvenin komite başkanlığını yapan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Borlu ise deri ve zührevi hasta sayısının arttığını, dünyada hızlı gelişmelerin yaşandığı bir bölüm olduğunu dile getirdi.

Bilgilerin sürekli tazelenmesi ve son gelişmeleri takip etmek amacıyla zirvede farklı üniversitelerden 200'e yakın akademisyenin bir araya geldiğini anlatan Borlu, şunları kaydetti:

"Bilimsel gelişmeleri yönlendirmek amacıyla bilgilerimizi de yenilememiz lazım. Bu nedenle bilgilerimizi paylaşmak için buradayız. Çanakkale'den Diyarbakır'a, İzmir'den Adana'ya kadar pek çok şehirden akademisyen arkadaşlarımız, katılımcılar burada. Hem deri kanserinden alerjiye kadar hastalıkları, bilimsel anlamdaki gelişmeleri hem de kozmetik uygulamaları ele alacağız."

Açılış konuşmalarının ardından çeşitli oturumlarla devam eden zirve, 7 Mart'ta sona erecek.

Kaynak: AA