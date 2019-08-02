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Erciyes Doğa Kampları devam ediyor

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından organize edilen Yaz Kampları kapsamında Erciyes'te düzenlenen Doğa Kampına katılan gençler etkinliklerle dolu bir kamp dönemi geçiriyorlar.

02.08.2019 16:28 Erciyes Doğa Kampları devam ediyor
Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından organize edilen Yaz Kampları kapsamında Erciyes'te düzenlenen Doğa Kampına katılan gençler etkinliklerle dolu bir kamp dönemi geçiriyorlar.

Erciyes Kamp ve Eğitim Merkezinde yapılan kampa katılan gençler, kamp boyunca okçuluk, dart, mangala, masa tenisi, ebru, teleferik zirve gezisi, milli ve manevi eğitimler, değerler eğitimi, kitap okuma halkları gibi etkinliklerle eğlenceli ve bilgi dolu bir kamp dönemi geçiriyor.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, Erciyes'te ki kampı ziyaret ederek gençlerle bir araya geldi. Gençler için Bakanlığımız tarafından düzenlenen Doğa ve Deniz Kamplarının büyük fırsat olduğunu belirterek, geleceğimizin teminatı olan gençler için düzenlenen bu kamplarla, gençlerin yaz tatilindeki boş vakitlerini en iyi şekilde değerlendirmelerini, kamp sonunda ise donanımlı bir birey olmalarını hedefliyoruz" dedi.

Kampa katılan gençler ise kamp döneminde birçok sanatsal ve sportif faaliyet yaptıklarını belirterek, bu güzel fırsatı sundukları için Gençlik ve Spor Bakanlığına teşekkür ettiler. - KAYSERİ

Erciyes, Spor

Kaynak: İHA

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