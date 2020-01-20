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Erciyes'e hafta sonu 100 bin ziyaretçi

Erciyes'e hafta sonu 100 bin ziyaretçiTÜRKİYE'nin önemli kış turizm merkezlerinden Kayseri'deki Erciyes Kayak Merkezi'ni, sömestir tatilinin başlamasıyla birlikte hafta sonu yaklaşık 100 bin kişi ziyaret etti.

20.01.2020 15:23 | Son Güncelleme: 20.01.2020 15:28
'e hafta sonu 100 bin ziyaretçi
TÜRKİYE'nin önemli kış turizm merkezlerinden 'deki Erciyes Kayak Merkezi'ni, sömestir tatilinin başlamasıyla birlikte hafta sonu yaklaşık 100 bin kişi ziyaret etti.
Kayseri'de 2200 rakımlı Erciyes Kayak Merkezi'nde hafta sonu sömestir yoğunluğu yaşandı. 1200 yatak kapasiteli Erciyes'te, otellerdeki doluluk oranı yüzde yüze ulaştı. Tatilciler, toplam uzunluğu 102 kilometreyi bulan pistlerde kayak ve snowboard yapmanın keyfini yaşadı.
Kayak merkezinde teleferiklere binmek isteyen vatandaşlar ise, uzun kuyruklar oluşturdu. Aşırı yoğunluğun yaşandığı merkezde kayak severler yürümekte zorluk çekti. Erciyes A.Ş. yetkilileri, hafta sonu Erciyes Kayak Merkezi'ni yaklaşık 100 bin kişinin ziyaret ettiği bildirdi.
Erciyes'e hafta sonu 100 bin ziyaretçi

Kayak Merkezi, Kayseri, Erciyes, Güncel

Kaynak: DHA


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