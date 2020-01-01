Haberler » Güncel » Erciyes'e yeni yılın ilk gününde ziyaretçi akını - Haber

Erciyes'e yeni yılın ilk gününde ziyaretçi akını

Türkiye'nin önemli kış turizmi merkezlerinden Erciyes'te yeni yılın ilk gününde ziyaretçi yoğunluğu yaşandı.

01.01.2020 15:56 | Son Güncelleme: 01.01.2020 16:32 Erciyes'e yeni yılın ilk gününde ziyaretçi akını
'nin önemli kış turizmi merkezlerinden 'te yeni yılın ilk gününde ziyaretçi yoğunluğu yaşandı.
Erciyes Kayak Merkezi'nde binlerce misafir 2020'nin ilk gününde kayak yapmanın keyfini çıkardı.
Türkiye'nin farklı illerinden Erciyes'e gelen ziyaretçiler, kayak, kızak ve snowboard yaptı.
Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı, AA muhabirine, yerli ve yabancı misafirlerin yılbaşını Erciyes'te dolu dolu geçirdiğini söyledi.
Erciyes'in kayak yapanlar için önemli bir merkez haline geldiğini belirten Cıngı, şunları kaydetti:
"Şu anda bütün pistlerimiz açık. Erciyes Türkiye'de en önce açılan kayak merkeziydi. Zaten şimdiye kadar aralık ayı boyunca çok yoğun bir misafir trafiğiyle karşılaştık. Şu anda extrem pistlerimiz dahil bütün pistlerimizde kayakseverlere hizmet veriyoruz. En uzun kayak pistlerine sahip olması ve ulaşım avantajları gibi çok sayıda unsur Erciyes'i vazgeçilmez bir bölge haline getirdi. İnşallah 2020'de de kış sezonu boyunca çok yoğun bir kayak faaliyeti olacağını görüyoruz. Pistlerimizde aşağı yukarı 5 bin civarında kayak yapan misafirimiz var. Genelde Erciyes'e gelenlerin yüzde 10'u kayak yapıyor. Bugün 40 bin civarında insan Erciyes'i ziyaret etti dersek doğru söylemiş oluruz."
"En iyisi Erciyes"
Kayak yapmak için Ankara'dan gelen Yasin Üstünol da merkezi çok beğendiklerini ifade etti.
Yeni yılın ilk gününde Erciyes'te olmayı tercih ettiklerini belirten Üstünol, "Erciyes'e yakın birkaç kayak merkezi var ama bence en iyisi Erciyes. Burası çok güzel. Zaten Erciyes her zaman tercih ettiğimiz bir tesis. Yeni yılın ilk gününde de epey kalabalık. Kar seviyesi güzel ve insanlar da oldukça memnun. Herkese tavsiye ederim." dedi.
Tuba Dırama da ilk defa geldiği Erciyes'in beklentilerinin üzerinde olduğunu dile getirerek, "Erciyes'i çok beğendim, çok güzel. Herkes eğleniyor." diye konuştu.

Türkiye, Erciyes, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

16:46   Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "(Libya tezkeresi) Ümit ediyoruz ki bu derece bir davete gerek... - Haber
16:46   Mersin'de 6 ay önce sahte içkiden yoğun bakıma alınan kişi öldü - Haber
16:45   PKK'nın Hamzalı'da katlettiği 23 şehit törenle anıldı - Haber
16:44   Ahlat'ta kar yağışı - Haber
16:40   Çeşme'de yeni yıl coşkusu - Haber
15:31   Siirt'te yıkılan bina yan yattı, yan binadaki vatandaşlar tahliye edildi - Haber
15:00   Ali Babacan 5 yıl sonra ilk kez yaptığı paylaşımda, 2020'den beklentilerini dile getirdi - Haber
14:36   Alkol komasına giren diş hekimi kadın hayatını kaybederken iki arkadaşının durumu kritik - Haber
14:30   Yılın ilk gününde sahiller dolup taştı - Haber
14:01   Üç gün üst üste Ceren Özdemir'i rüyasında görünce, kızına Ceren Özdemir adını verdi - Haber
1.01.2020 16:49:17