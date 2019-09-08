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Erciyes Gençleri ağırlamaya devam ediyor

Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün ev sahipliğinde Gönüllü Gençlik Projesi kapsamında düzenlenen Doğa Kampları devam ediyor.

08.09.2019 10:05 Erciyes Gençleri ağırlamaya devam ediyor
Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün ev sahipliğinde Gönüllü Gençlik Projesi kapsamında düzenlenen Doğa Kampları devam ediyor.

Doğa Kampında gençler Trekking (Doğa Yürüyüşü) El Sanatları Atölyesi, Değerler Eğitimi Atölyesi, Okçuluk, Teleferik Gezisi, Şehir Gezisi gibi Kültürel, Sanatsal ve Sportif birçok faaliyette bulunuyorlar.

Erciyes Kamp ve Eğitim Merkezinde düzenlenen Gençlik Kampını ziyaret eden İl Müdürü Eskici, gençlerle hasbihal etti. Gençlere Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın bu büyük fırsatını iyi değerlendirerek 2019-2020 Eğitim Öğretim Dönemine güzel bir başlangıç olmasını temenni ederek, başarılar diledi.

Eskici, sohbetin ardından gençlerle birlikte Kamp Ateşi yaktı. - KAYSERİ

Erciyes, Kayseri, Spor

Kaynak: İHA

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