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Erciyes hafta sonu 53 kentten 90 bin kişiyi ağırladı

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Erciyes'in, hafta sonu 53 kentten 90 bin ziyaretçiyi ağırladığı bildirildi.

13.01.2020 17:24 | Son Güncelleme: 13.01.2020 17:24Erciyes hafta sonu 53 kentten 90 bin kişiyi ağırladı
'nin önemli kış turizm merkezlerinden 'in, hafta sonu 53 kentten 90 bin ziyaretçiyi ağırladığı bildirildi.
Erciyes AŞ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Alpler standartlarındaki pistleri, sağlam alt ve üst yapısı, son teknoloji mekanik tesisleri, konaklama ve ulaşım imkanları ile sayılı kayak merkezlerinden biri olan Erciyes'e ilgi her yıl artıyor.
İstanbul, İzmir gibi şehirlerin yanı sıra Ankara, Adana, Mersin, Hatay, Konya, Nevşehir, Niğde, Sivas, Aksaray, Kırşehir, Gaziantep gibi çevre şehirlerden yerli turistler de Erciyes Kayak Merkezi'ni tercih ediyor.
Erciyes'te her pazar otomobil, tur minibüsü ve tur otobüslerinden oluşan yaklaşık 10 bin araçlık trafik sirkülasyonu yaşanıyor.
Hafta sonu halka açık otoparklarda yapılan sayımda 53 kentten 90 bin turistin Erciyes'i ziyaret ettiği ve mekanik tesisleri kullandığı belirlendi.
Kayseri ve diğer kentlerden gelen binlerce tatilci farklı zorluk derecelerindeki pistlerde kayak yapmanın dışında kar ile ilgili farklı aktivitelerde bulunarak keyifli vakit geçirdi.
Yerli kayakseverlerin yanında yabancı turistlerden de ilgi gören Erciyes'e, özellikle Rusya, Ukrayna, Belarus ve Polonya'dan her hafta direkt uçak seferleriyle yüzlerce turist geliyor.
Erciyes, aktarmalı tarifeli uçuşlarla Almanya, İtalya, ABD, İngiltere, Güney Kore, Malezya, Fransa gibi ülkelerden de çok sayıda turisti ağırlıyor.

Kayak Merkezi, Türkiye, Erciyes, Güncel

Kaynak: AA

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