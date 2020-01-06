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Erciyes, hafta sonu 70 bin tatilci ağırladı

KAYSERİ'deki Erciyes Kayak Merkezi, hafta sonunda 70 bin ziyaretçiyi ağırladı.

06.01.2020 12:17 | Son Güncelleme: 06.01.2020 12:17 Erciyes, hafta sonu 70 bin tatilci ağırladı

KAYSERİ'deki Kayak Merkezi, hafta sonunda 70 bin ziyaretçiyi ağırladı.

2200 rakımlı bin 200 yatak kapasiteli Erciyes Kayak Merkezi, hafta sonunda yerli ve yabancı turistlerin akınına uğradı. Türkiye'nin dört bir yanından tatilciler, Erciyes'i tercih etti. Belarus, Rusya, Ukrayna ve Polonya'dan gelenlerle birlikte Erciyes, hafta sonunda 70 bin kişiyi ağırladı. Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı, "Hafta sonunda bölgedeki otellerde doluluk oranı yüzde yüze ulaştı. Günübirlik gelenlerle birlikte ziyaretçi sayısı 70 bine ulaştı" dedi.



Kayak Merkezi, Erciyes, Güncel

Kaynak: DHA

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