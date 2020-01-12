Haberler » kultur-sanat » Erciyes için 4 ülkeden 13 charter seferi yapıldı - Haberler

Erciyes için 4 ülkeden 13 charter seferi yapıldı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, kente dört ülkeden 20 günde 13 charter seferi yapıldığını söyledi.

12.01.2020 12:08 | Son Güncelleme: 12.01.2020 12:40Erciyes için 4 ülkeden 13 charter seferi yapıldı
Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, kente dört ülkeden 20 günde 13 charter seferi yapıldığını söyledi.
Kayak Merkezi'ni ziyaret eden Büyükkılıç, görüştüğü misafirlere Kayseri'yi tercih sebepleri, hangi yolla Erciyes'i öğrendikleri ve Kayseri mutfağını nasıl bulduklarıyla ilgili sorular yöneltti.
Büyükkılıç ile tanışmaktan duydukları memnuniyeti dile getiren misafirler de Erciyes'in mekanik tesisleri ve pistlerini çok beğendiklerini, Kayseri'ye ve mutfağına hayran kaldıklarını belirtti.
Ziyarette açıklamada bulunan Büyükkılıç, 20 Aralık'ta başlayan charter seferleri kapsamında Rusya, Ukrayna, Polonya ve Belarus'tan 13 uçağın Kayseri'ye geldiğini ve kış sezonu boyunca charter seferlerinin devam edeceğini bildirdi.
Büyükkılıç, çok sayıda yabancı turistin de İstanbul aktarmalı Erciyes'e geldiğini kaydetti.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı, Memduh Büyükkılıç, Erciyes, Kayseri, Kültür Sanat

Kaynak: AA

kultur-sanat

Son Dakika Haberleri

13:10  Kahramanmaraş'ta konser - Haberler
13:04  Efes Antik Kenti 2 milyon ziyaretçiye yaklaştı - Haberler
12:56  Süleymani suikastına İsrail istihbaratının yardım ettiği iddia edildi - Haberler
12:55  İngiltere: İran'ın büyükelçimizi gözaltına alması uluslararası hukukun açıkça ihlâli - Haberler
12:52  İran'ın protestolar sırasında İngiliz büyükelçiyi gözaltına almasına İngiltere'den tepki - Haberler
12:35  Prens William, Harry ve Meghan Markle'nın ayrılık kararı sonrası konuştu: Kanat germeye devam etmeyeceğim - Haberler
12:17  Son dakika: Devlet Bahçeli: Emperyalist husumetin hedefinde Türkiye ve büyük Türk milleti vardır - Haberler
11:54  Avustralya'da yabani develer itlaf edilmeye başlandı! Keskin nişancılar öldürdükleri develerin yanında poz verdi - Haberler
11:41  Evine hırsız giren adam komşularına isyan etti - Haberler
12.01.2020 13:21:54