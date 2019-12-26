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Erciyes'in eteklerinde kayak bilmeyen kalmasın

Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Spor A.Ş., yeni sezonun açılmasıyla birlikte kayak ve snowboard eğitimlerine başladı.

26.12.2019 11:49 | Son Güncelleme: 26.12.2019 11:54 Erciyes'in eteklerinde kayak bilmeyen kalmasın
Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki A.Ş., yeni sezonun açılmasıyla birlikte kayak ve snowboard eğitimlerine başladı. Spor A.Ş. tarafından çocuklar ve yetişkinlere yönelik ayrı ayrı kurslar düzenleniyor.

Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Spor A.Ş., yeni sezonla birlikte Snow Academia'yı açtı. Snow Academia'nın 7-15 yaş grubu için başlatmış olduğu eğitimle kış sezonu süresince her hafta sonu iki günlük eğitimler şeklinde yapılacak. Yetişkin gruplara ise hafta içi 1 gün eğitim verilecek. Öğrencilere yönelik sömestr tatili için de eğitimler planlandı.

Kayak ve snowboard eğitimlerine başlayan Snow Academia'nın bu hizmetinden yararlanmak isteyenler en yakın Spor A.Ş. tesisine kayıtlarını yaptırabilecekler. Kayak eğitimi almak isteyenlerin online olarak www.sporaskayseri.com adresinden de kayıtları alınabilecek. - KAYSERİ

Kayseri, Güncel

Kaynak: İHA

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