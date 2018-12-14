Erciyes'in Mavi Kartalları Kayseri'de Buluşuyor

14 Aralık 2018 Cuma 11:11



14 Aralık 2018 Cuma 11:11

Kayseri 1. Komando Tugayı'nda askerliğini yapmış eski komandolar 17 Aralık Pazartesi günü Kayseri'de anma töreni gerçekleştirmek için buluşacak. Türkiye'nin her yerinden bu anma törenine katılacak olan eski komandolar 17 Aralık 2016 tarihinde 1.Komando Tugayı'ndan çarşı iznine çıkan askerlere yapılan hain bombalı saldırıda hayatını kaybeden 15 şehidi anacak.Kayseri'de konuşlu 1. Komando Tugayı'nda çeşitli tarihlerde askerlik görevini komando olarak yapanlar uzun zaman sadece sosyal medya üzerinden haberleşti ve irtibatlarını sürdürdü. 17 Aralık 2016 tarihinde yapılan hain bombalı saldırı sonrasında bu durumu milat kabul ederek Türkiye'de tek ve dünyada ise örneğine az rastlanır bir şekilde 'Erciyes Mavi Kartalları Dayanışma Yardım ve Kültür Derneği' adı altında toplanarak dernekleştiler. İstanbul Kadıköy'de faaliyet göstermeye başlayan dernek kısa sürede Türkiye'nin tüm illerinden üyelere ulaştı. Dernekte eski komandoların yanı sıra 1.Komando Tugayı'nda görev alan emekli subay ve astsubaylarda onur üyesi olarak yer alıyor. Dernek organizasyonu ile otobüsler ile Pazartesi sabahı Kayseri'ye ulaşacak olan dernek üyelerine burada Kayseri ve çevre illerden de eski komandoların yanısıra çeşitli sivil toplum kuruluşlarının üyeleri de katılacak. Dernekten konu ile ilgili yapılan açıklamada, "1.Komando Tugayı eski komandoları olarak amacımız şehit ve gazi ailelerine öncelikli faydamızın dokunması ve gelecek nesillere askerlik bilincinin aktarılmasıdır. Bu mihvalde tekrar yine yeniden dernek merkezimiz olan Kadıköy'den otobüslerle hareketle asker kardeşlerimizin şehit olduğu gün olan 17 Aralık Pazartesi günü yüzlerce komando olarak önceki senede olduğu gibi yine Kayseri'ye ahde vefa ziyaretimiz olacak. Saldırının gerçekleştiği durakta saat 09,00 da diğer gelecek olan sivil toplum örgütleri ve şehit aileleriyle şehitlerimizi anmak adına yine hep beraber olacağız." denildi.Etkinlikle ilgili olarak tüm yetkili makamlardan gerekli izinler alınırken program ise şöyle: 08.30'da Komando Tugayı Eğitim taburunun önünde buluşma ve selamlaşma seromonisi. 09.30'da Şehitler Durağı'na 6'şarlı kolda askeri disiplinle marş söyleyerek bayrak ve çelengin taşınması. 10.00'da saygı duruşu, çelenk konulması, Kuran tilaveti, istiklal marşı, Komando andının okunması. Şehitlerin adlarının okunması, konuşmalar ve basın açıklamasının ardından ise katılımcılar tugayı ziyaret edecek. - KAYSERİ