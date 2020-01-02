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Erciyes Kayak Merkezi için ihale yapılacak

KAYSERİ'deki Erciyez Kayak Merkezi'nin işletilmesi ve organizasyonu hizmet alımı için ihale yapılacak.

02.01.2020 15:44 | Son Güncelleme: 02.01.2020 15:44 Erciyes Kayak Merkezi için ihale yapılacak

KAYSERİ'deki Erciyez Kayak Merkezi'nin işletilmesi ve organizasyonu hizmet alımı için ihale yapılacak.

, Hisarcık, Tekir ve Develi Kapı bölgelerinde hizmet veren Erciyes Kayak Merkezi'nin işletilmesi ve organizasyonu hizmet alımı için ihale gerçekleştirilecek. İhale, 16 Ocak'ta saat 10.00'da Büyükşehir Belediyesi'de yapılacak. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Kayseri Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'na elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilecek.



Kayak Merkezi, Hacılar, Kayseri, Güncel

Kaynak: DHA

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