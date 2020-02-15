Erciyes Kayak Merkezi'nde hafta sonu yoğunluğu

Türkiye
'nin önemli kayak merkezlerinden Erciyes
'te hafta sonu yoğunluğu yaşanıyor.
Hafta sonu tatilini Erciyes Kayak Merkezi'nde geçirmek isteyenler, Tekir, Develi
, Hisarcık ve Hacılar Kapı'daki pistlere akın etti.
Bazı ziyaretçiler kızaklarla kaymayı tercih ederken, gondol altındaki pisti kullanan kayakseverler ise snowboard ve kayak takımlarıyla kaymanın heyecanını yaşadı.
Kar kalınlığının 2 metre 40 santimetreye ulaştığı kayak merkezine giden binlerce ziyaretçi, güneşli havanın da tadını çıkardı.