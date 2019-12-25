Haberler » Güncel » Erciyes Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı 1 metreye ulaştı - Haber

Erciyes Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı 1 metreye ulaştı

Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden Erciyes'te, kar kalınlığı yer yer 1 metreye ulaştı.

25.12.2019 16:38 | Son Güncelleme: 25.12.2019 17:12 Erciyes Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı 1 metreye ulaştı
'nin önemli kayak merkezlerinden 'te, kar kalınlığı yer yer 1 metreye ulaştı.

Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahit Cıngı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Erciyes Dağı'nda üç gündür kar yağışının etkili olduğunu söyledi.

Son yağışlarla pistlerdeki kar kalınlığının önemli ölçüde arttığını belirten Cıngı, şöyle konuştu:
"Erciyes Dağı'nda aralık ayı olmasına rağmen ocak, şubat ayları gibi yoğun bir ziyaretçi talebiyle karşılaşıyoruz. Önceki yıllarda hafta içi pistlerde 3-5 kişi olurken şu anda kayakçı izdihamıyla karşı karşıyayız. Bunda önemli sportif faaliyetlerin etkisi var. Erciyes, Avusturya, İsviçre ve Fransa'daki kayak merkezleri gibi yoğun kayakçı talebiyle karşı karşıya. Pistlerimizi 10 'ta açmıştık. Bildiğim kadarıyla şu anda Türkiye'de iki yerde kayak yapılıyor. Bunlardan biri Erciyes. Son 2 gündür gelen yağışla beraber diğer bağlantı pistlerimizi de açacağız."
Cıngı, Polonya'dan charter seferlerini başlattıklarını anımsatarak "Ukrayna ve Rusya'dan bazı haftalar 4-5 uçak yabancı ziyaretçi gelecek. Şu anda yer yer 1 metreyi bulan kar kalınlığına sahibiz. Kayak merkezlerinde kar kalınlığı ölçüsü var ama bu kriter olmamalı. Ezilmiş kar kalınlığı açık pistlerimizde 40-50 santimetreyi buldu." dedi.
Bazı kayak merkezlerinde yağışın artması için kar duasına çıkıldığına dikkati çeken Cıngı, bütün kayak merkezlerinde yağacak karın ekonomiye önemli katkı sağlayacağını sözlerine ekledi.

Türkiye, Erciyes, Aralık, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

17:16   Şarköy'de kuru yük gemisi karaya oturdu (4) - Haber
17:16   Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "(Karadeniz'deki örtü yangınları) Soğutma ve söndürme... - Haber
17:15   Katolik dünyasının ruhani lideri Francis'den barış çağrısı - Haber
17:11   Hatay'da sağanak yağış ve fırtına - Haber
17:11   Kemer ile Truskavets belediyeleri arasında işbirliği niyet mektubu imzalandı - Haber
16:51   Tarihi mezarlık kaçak kazı nedeniyle köstebek yuvasına döndü - Haber
16:22   İstanbul'da İETT otobüsünün önünü kesen bir grup, şoförü darp etmek istedi! - Haber
16:06   TIR'IN gizli bölmelerinden 3 bin kaçak sigara ve cep telefonları çıktı - Haber
15:34   Aydın'da jeotermal santral için verilen ÇED raporuna tepki - Haber
15:33   Camilerde tabureli cemaat manzarası devam ediyor! - Haber
25.12.2019 17:18:02