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Erciyes Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı 1 metreye ulaştı

Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden Erciyes'te, kar kalınlığı yer yer 1 metreye ulaştı.

25.12.2019 16:57 | Son Güncelleme: 25.12.2019 17:00
'nin önemli kayak merkezlerinden 'te, kar kalınlığı yer yer 1 metreye ulaştı.
Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahit Cıngı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Erciyes Dağı'nda üç gündür kar yağışının etkili olduğunu söyledi.
Son yağışlarla pistlerdeki kar kalınlığının önemli ölçüde arttığını belirten Cıngı, şöyle konuştu:
"Erciyes Dağı'nda aralık ayı olmasına rağmen ocak, şubat ayları gibi yoğun bir ziyaretçi talebiyle karşılaşıyoruz. Önceki yıllarda hafta içi pistlerde 3-5 kişi olurken şu anda kayakçı izdihamıyla karşı karşıyayız. Bunda önemli sportif faaliyetlerin etkisi var. Erciyes, Avusturya, İsviçre ve Fransa'daki kayak merkezleri gibi yoğun kayakçı talebiyle karşı karşıya. Pistlerimizi 10 'ta açmıştık. Bildiğim kadarıyla şu anda Türkiye'de iki yerde kayak yapılıyor. Bunlardan biri Erciyes. Son 2 gündür gelen yağışla beraber diğer bağlantı pistlerimizi de açacağız."
Cıngı, Polonya'dan charter seferlerini başlattıklarını anımsatarak "Ukrayna ve Rusya'dan bazı haftalar 4-5 uçak yabancı ziyaretçi gelecek. Şu anda yer yer 1 metreyi bulan kar kalınlığına sahibiz. Kayak merkezlerinde kar kalınlığı ölçüsü var ama bu kriter olmamalı. Ezilmiş kar kalınlığı açık pistlerimizde 40-50 santimetreyi buldu." dedi.
Bazı kayak merkezlerinde yağışın artması için kar duasına çıkıldığına dikkati çeken Cıngı, bütün kayak merkezlerinde yağacak karın ekonomiye önemli katkı sağlayacağını sözlerine ekledi.
Erciyes Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı 1 metreye ulaştı

Türkiye, Erciyes, Aralık, Güncel

Kaynak: AA


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