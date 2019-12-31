Haberler » Güncel » Erciyes Kayak Merkezi'nde meşaleli yılbaşı kutlaması - Haber

Erciyes Kayak Merkezi'nde meşaleli yılbaşı kutlaması

Kayseri'deki Erciyes Kayak Merkezi'nde, yılbaşı kutlamaları kapsamında meşaleli gece kayağı yapıldı.

31.12.2019 20:19 | Son Güncelleme: 31.12.2019 20:21

'deki Kayak Merkezi'nde, yılbaşı kutlamaları kapsamında meşaleli gece kayağı yapıldı.

Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden Erciyes'te yılbaşı dolayısıyla Tekir Kapı pistinde ellerinde meşalelerle kayan 60 kayakçı renkli görüntüler oluşturdu.

Etkinliğe katılan kayakçılardan Barış Burgazlıoğlu, İzmir'den geldiklerini ve keyifli bir yılbaşı geçirdiklerini söyledi.

Geçen yıl da yılbaşını Erciyes'te kutladıklarını belirten Burgazlıoğlu "Erciyes kayak konusunda çok başarılı bir yer. O yüzden bu yılbaşını da burada geçirmek istedik. Gece kayağı da harika bir deneyimdi." dedi.

Kübra Burgazlıoğlu ise eşiyle yaptıkları meşaleli gece kayağının çok keyifli bir deneyim olduğunu dile getirdi.

Kayakçılardan Özkan Aydın da İstanbul'dan geldiğini ve ilk kez meşaleli gece kayağı yapma heyecanı yaşadığını kaydetti.

Unutamayacakları bir yılbaşı kutlaması yaptıklarını vurgulayan Aydın, etkinliği düzenleyenlere teşekkür etti.

Erciyes Kayak Merkezi'nde meşaleli yılbaşı kutlaması

Kayak Merkezi, Kayseri, Erciyes, Güncel

Kaynak: AA


Güncel

Son Dakika Haberleri

21:01   Bakan Dönmez: "2020'de Libya anlaşması kapsamında ruhsatlandırma çalışmalarına başlayacağız" - Haber
21:00   Erzurum şehit uzman çavuş memleketinde törenle karşılandı -2 - Haber
21:00   Balıkesir marmara adası tamamen aydınlandı - Haber
20:59   Pencere ve kapı fabrikasında yangın - Haber
20:58   Vali Aksoy'un yılbaşı akşamı mesaisi - Haber
20:41   Milli Piyango 2019 yılbaşı özel çekilişinde büyük ikramiyeyi kazanan numara belli oldu - Haber
20:35   Son dakika: Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinde amorti rakamları açıklandı - Haber
17:53   Burdur ve Hatay'da yılbaşı öncesi eylem hazırlığındaki teröristler yakalandı - Haber
16:48   Metrobüsteki taciz davasında yeni gelişme! Pantolonundaki ıslaklığı böyle savundu - Haber
16:23   Kedi boynundan asılmış olarak bulundu, kardeşi yanından ayrılmadı - Haber
31.12.2019 21:03:52