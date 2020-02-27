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Erciyes Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde bursiyer öğrenci mülakatı yapıldı

Erciyes Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde 'Mesleki ve Teknik Eğitimi Geliştirme İş Birliği Protokolü kapsamında bursiyer öğrenci mülakatı yapıldı.

27.02.2020 12:13 | Son Güncelleme: 27.02.2020 12:13Erciyes Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde bursiyer öğrenci mülakatı yapıldı
Erciyes Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde 'Mesleki ve Teknik Eğitimi Geliştirme İş Birliği Protokolü kapsamında bursiyer öğrenci mülakatı yapıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı işbirliğiyle konaklama ve seyahat hizmetleri, yiyecek-içecek hizmetleri ile eğlence hizmetleri alanında eğitim gören öğrencilerin turizm sektörünün nitelikli insan gücü ihtiyacını karşılamaya yönelik yetiştirilmelerini sağlayarak öğrenimleri sırasında öğrencileri maddi olarak desteklemeyi amaçlayan protokol gereği öğrenci mülakatı Uygulama Oteli'nde yapıldı. Okul protokol kapsamında eşleştirilen Antalya bölgesi Belek otellerinden Gloria Hotels&Resort, Cornelia Hotels&Golf&SPA ve TT Hotels TUİ Grubu yöneticileri 9-10 ve 11. sınıflardan öğrenci seçimi yaptı.

Okul Müdürü Veyis Doğan protokol hakkında bilgiler vererek; "Protokol kapsamında eğitimini tamamlayarak mezun olan öğrenciler alanına uygun birimde sektörün faal olduğu sürede diğer çalışanların hak ve sorumlulukları çerçevesinde kadrolu olarak mevzuata uygun istihdam edilecektir. Öğrenci mezun olduktan sonra asgari 8 ay olmak üzere ilgili işletmede istihdam edilir. Öğrenci 8 aylık süreyi 4'er aylık dönemler halinde çalışarak tamamlayabilir" ifadelerine yer verdi.

Mülakata katılan 265 öğrenciden 115 öğrenci burslu staj yapmak için seçilecek. - KAYSERİ

Anadolu Lisesi, Güncel

Kaynak: İHA

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