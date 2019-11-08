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Erciyes Platformu, Kayseri Ticaret Odası'nı ziyaret etti

Ankara'da faaliyet gösteren Erciyes Platformu temsilcileri, Kayseri Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy'u ziyaret etti.

08.11.2019 12:50 | Son Güncelleme: 08.11.2019 12:50 Erciyes Platformu, Kayseri Ticaret Odası'nı ziyaret etti
Ankara'da faaliyet gösteren Platformu temsilcileri, Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy'u ziyaret etti.
Erciyes Platformu Başkanı Mustafa Alkan ve yönetim kurulu üyelerinin katılımıyla Gülsoy'un makamında gerçekleşen ziyarette konuşan Gülsoy, böyle bir ziyarete ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.
Kayseri'nin her alanda öne çıkması için bu gibi oluşumların son derece önemli olduğunu belirten Gülsoy, "Artık ülkelerin yanı sıra şehirlerin de yarıştığı bir dönemi yaşıyoruz. Böyle bir süreçte Kayseri'nin ticarette, turizmde, bürokraside yani her alanda daha da önde olması gerekir. 6 bin yıllık bir tarihe sahip kadim bir şehir olan Kayseri'ye de bu yakışır." dedi.
Önemli makamlarda görev yapan Kayserililer olduğunu vurgulayan Gülsoy, şunları kaydetti:
"Kayseri'nin diğer şehirlerden geri kalmaması adına şehrin dinamikleriyle yürütülen daha ileriye gitme çabasına Ankara'da önemli görevlerde bulunan her hemşehrimizin de katkı vermesi gerekir. Ankara'daki hemşehrilerimizin hak ettiği en iyi göreve gelmesi için liyakati esas almak kaydıyla onlara destek olmamız gerekir."
Erciyes Platformu Başkanı Alkan da Erciyes Platformu'nun 2005 yılında faaliyete geçtiğini ve 15 yıla yakın bir süredir Ankara'da çalışma ve faaliyetler yürüttüğünü söyledi.
Ortak akıl oluşturmak için Kayseri'ye bu geziyi düzenlediklerini aktaran Alkan, "Kayseri'nin yetişmiş çok değerli insan kaynaklarını hemşehrilerimizin hizmetine sunabilme noktasında birtakım projeleri, politikaları, stratejileri, faaliyetleri hayata geçirebilmek amacıyla yola çıktığımız bu çalışma yaklaşık 15 yıldır devam ediyor." diye konuştu.
Görüşmenin ardından Gülsoy ve heyet günü anısına fotoğraf çektirdi.

Erciyes, Kayseri, Güncel

Kaynak: AA

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