Erciyes, Snowkite Dünya Kupası'na Ev Sahipliği Yapacak

Kaynak: İHA

Snowkite Dünya Kupası 1-3 Mart 2019 tarihlerinde Erciyes'te gerçekleştirilecek. Bugüne kadar pek çok uluslararası organizasyona ev sahipliği yapan Erciyes Kayak Merkezi, yine dünyanın önde gelen kayakçılarını ağırlayacak.Türkiye'nin yükselen değeri Erciyes Kayak Merkezi son dört yıldır gerçekleştirdiği ulusal ve uluslararası spor organizasyonlarıyla, dünyadaki en prestijli kış sporları merkezleri ile birlikte anılmaya başlandı. Son dört yılda gerçekleşen Kar Voleybolu Avrupa Kupaları, Snowboard Avrupa Kupaları, Snowkite Dünya Kupaları ve Snowboard Dünya Kupaları ile kış sporlarının dünyaca meşhur yıldızlarını Erciyes'te ağırlarken global mecralardan yapılan canlı yayınlar ile milyarlarca izleyici Erciyes'in mükemmel pistleri, doğası ve sunduğu yüksek standartlardaki kış kondisyonları ile tanıştı.Bu yıl bir dünya kupası daha Erciyes'e geliyorIKA Snowkite Dünya Kupası 1-3 Mart 2019 tarihleri arasında Erciyes'te yapılacak. Dünyaca bilinirlik sahibi birbirinden değerli sporcular arasından dünya şampiyonlarının mücadelesinde tüm gözler Erciyes Dağı'nda olacak. Snowkite Dünya Kupası Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Erciyes A.Ş. organizasyonunda Türk Hava Yolları, Ozone Kites, Ace Kite Hotel ile IKA (Uluslararası Kiteboard Federasyonu) ve Oli Spor Kulubü sponsorluğu ile gerçekleşecek.Volkanik bir dağ olan Erciyes, çok fazla ağaçlık alana sahip olmaması, coğrafi yapısı ve düzenli meltem akışı sebebi ile dünyadaki en iyi snowkite lokasyonlarından bir tanesi olarak bu muhteşem bir organizasyona daha ev sahipliği yapıyor. Paraşüt olarak da adlandırılan kiteboardun uçurtması, snowboard ve kayak ekipmanları ile birleştiğinde rüzgarlı dağların zirvesinde eşsiz bir aksiyon deneyimi yaşatırken izleyicide de görsel bir şölen etkisi uyandırıyor.Hem denizde hem de dağlarda yapılabilen, son yılların en popüler ve hızla yükselen kiteboard sporunun deniz versiyonu adına ülkemizde ve dünyada çok sayıda global organizasyon düzenleyen Uluslararası Kiteboard Federasyonu (IKA), ilk kez 2018 yılında Snowkite Dünya Kupası serileri gerçekleştirmeye başladı ve geçtiğimiz yıl yapılan Dünya Kupası serisinin final etabı da Erciyes'te gerçekleşmişti."Milyarlarca kişi takip edecek"Bu yıl 5 etap olarak gerçekleşen Snowkite Dünya Kupası serisi 24 Ocak'ta İtalya Roccaraso' da start aldı; 15 Şubat'ta İtalya Lago Di Resia ve 20 Şubat'ta Rusya Tolyatti ile devam eden Snowkite Dünya Kupaları'nın 4. etabı 1 - 3 Mart tarihleri arasında Erciyes Tekir Kapı' da yapılacak ve ardından 15 Mart'da İsviçre Silvaplana Bernina'da gerçekleşecek organizasyon ile son bulacak.Snowkite Dünya Kupası'nda yarışmanın tüm disiplinleri olan cross racing (rota yarışı), long distance (uzun mesafe yarış) ve 80 km'lik dayanıklılık etabı cross country formula GPS ile Dünya Şampiyonasındaki son sıralamalar Erciyes'te belli olacak.Konuyla alakalı bir açıklama yapan Kayseri Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Murat Cahid Cıngı, Erciyes'i muhteşem bir kayak merkezi yapmanın yanı sıra uluslararası büyük organizasyonlarla da tüm dünyada hem Erciyes'i hem de Kayseri'yi markalaştırmaya çalıştıklarını ve şimdiye kadar yaptıkları bütün global müsabakalarda ilgili federasyonlardan tam not aldıklarını ifade etti. Cıngı, bu tür organizasyonlar vesilesiyle dünyada milyarlarca insanın televizyon ekranında Erciyes-Kayseri-Tur ibaresini çıkartmış olmaktan dolayı büyük bir milli gurur duyduklarını da sözlerine ekledi. - KAYSERİ