Haberler» Güncel» Haber

Erciyes'te 2 dağcı yaralandı

Erciyes Dağı'nda zirve tırmanışından dönerken yaralanan 2 dağcı jandarma ekiplerince kurtarıldı.

21.07.2019 16:08 Erciyes
Erciyes Dağı'nda zirve tırmanışından dönerken yaralanan 2 dağcı jandarma ekiplerince kurtarıldı.
Erciyes'in zirvesine tırmanan Sevda Oruç, Şeytan rotasından inişe geçtiği sırada kopan taş parçasının başına çarpması sonucu, diğer dağcı Soner Turan ise iniş sırasında ayak bileğini burkarak yaralandı.
Melikgazi İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Erciyes Karakol Komutanlığı ve JAK ekipleri, ihbar üzerine yaralıları kurtarmak için harekete geçti.
Olay yerine ulaşan jandarma ekipleri, yaralıları indirerek 112 Acil Servis görevlilerine teslim etti.
Hastaneye kaldırılan dağcıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA
Soner Turan, Jandarma, Erciyes, Güncel

Son Dakika Haberleri
17:10   Hong Kong'da binlerce kişi yeniden sokaklarda
17:10   BAHÇELİ CUMHURBAŞKANLIĞI HÜKÜMET SİSTEMİ, MACERA DEĞİL, MECBURİYETTİR
17:09   Kuyu faciasında kalbi yeniden çalıştırılan Osman'ın da beyin ölümü gerçekleşti (2)
17:08   Devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü
17:07   Boğulma tehlikesi geçirdi, deniz polisi kurtardı
17:07   NATO savaş gemisi 19 gün sonra Karadeniz'den ayrıldı
17:06   NATO SAVAŞ GEMİSİ 19 GÜN SONRA KARADENİZ'DEN AYRILDI