Erciyes'te Buz Gibi Suya Atladılar

Kaynak: İHA

Kış sporları ile eğlenceyi buluşturan Red Bull Kar Havuzu, Erciyes Kayak Merkezi 'nde gerçekleşti. Yarışmacılar kar pistinde; PAC-MAN'den Super Mario'ya, Battal Gazi 'den Taş Devri'ne, Dr. Who 'dan Up filminin ana karakteri Carl Fredrickson'dan Harley Quinn'e kadar çeşitli kostümlerle-6 derecede, buz gibi suyla dolu havuza atlayarak jüriyi etkilemeye çalıştı. Birinciliği Herkül-Ejderha Katili takımı ejderha kostümüyle elde etti. Yarışmada birbirinden renkli görüntüler ortaya çıktı.Yılın en havalı yarışmalarından Red Bull Kar Havuzu, Erciyes Kayak Merkezi'nde düzenlendi. Katılımcıların kendine has ve eğlenceli kostümleriyle katıldığı etkinlikte 30 takım yarıştı. Yarışmacılar arasında; ünlü Youtuber'lar Buğra Akpınar , Alper Rende, Mervan Tepelioğlu vardı. -6 derecede gerçekleşen etkinliğin jürisinde ise; ünlü modacı Zeynep Tosun , radyo ve televizyon sunucusu Yasemin Şefik, Survivor şampiyonu Ogeday Girişken , yaşam koçu Ayşe Tolga , oyuncu Yunus Günçe , Aşk doktoru ve gazeteci Mehmet Coşkundeniz yer aldı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Erciyes A.Ş.'nin katkılarıyla düzenlenen yarışta katılımcılar kar pistinde; PAC-MAN'den Super Mario'ya, Battal Gazi'den Taş Devri'ne, Up filminin ana karakteri Carl Fredricksen'dan Harley Quinn'e, Le Casa de Papel'den Doctor Who 'ya kadar çeşitli kostümlerle -6 derece havada buz gibi suyla dolu havuza atladı.Birbirinden renkli ve cesur katılımcıların yarıştığı Red Bull Kar Havuzu'nda ilk 3'e giren takımlar ve en özgün kostüme sahip takım ödüllendirildi. Yarışmada birinciliği 'Herkül-Ejderha Katili' kazanırken, ikinciliği 'Atını Seven Kovboy' elde etti. Gangsta Banana takımı da üçüncü oldu. En iyi kostüm ödülünü ise Skiboard isimli takım kazandı. Eğlenceli yarışı binlerce seyirci izledi. - KAYSERİ