07.06.2019 16:41
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Erciyes'te dağ bisikleti heyecanı

Erciyes

Erciyes'in ev sahipliği yaptığı Downhill Türkiye Şampiyonası yarın başlayacak.

Erciyes'in ev sahipliği yaptığı Downhill Türkiye Şampiyonası yarın başlayacak.
Türkiye'nin ilk "Dağ Bisikleti Parkı"nın oluşturulduğu Erciyes'te koşulacak Downhill Türkiye Şampiyonası yarışmaları yarın 13.00'te start alacak.
Sporcular, Erciyes'in 2 bin 200 rakımlı Tekir Yaylası'nda oluşturulan 3 dağ bisikleti parkurunda Downhill Türkiye Şampiyon'u olmak için pedal çevirecek.
Öte yandan Erciyes, 9 Haziran Pazar günü de IXS Downhill Avrupa Kupası'nın 3. ayak yarışmalarına ev sahipliği yapacak.
Bu arada, her iki organizasyona katılan sporcular, bugün antrenman sürüşü yaptı.
Kaynak: AA
Türkiye, Erciyes, Spor

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